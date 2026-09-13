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ФБР разби защитата на Apple

ФБР разби защитата на Apple

ФБР е успяло да разбие защитата на телефон на Apple, използван от един от нападателите в калифорнийското градче Сан Бернардино. От службата посочват,...

29 март | 7:35
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