Топ юрист ще брани терориста Абдеслам
Обвиненият за кървавите парижки атаки Салах Абдеслам има нов защитник пред съда. Терористът, който беше екстрадиран от белгийските власти, за да се из...
Следете всички новини, анализи и коментари за Терористични Нападения. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обвиненият за кървавите парижки атаки Салах Абдеслам има нов защитник пред съда. Терористът, който беше екстрадиран от белгийските власти, за да се из...
Нахим Лакрауи - един от брюкселските атентатори, е разпознат от бивши френски заложници. Те са били държани в плен в Сирия през 2013 и 2014 г. - споре...
Най-малко 32 членове на "Ислямска държава" са убити от турски военни. Армията под командването на турския президент Реджеп Ердоган проведе на 19 апри...
Белгийският министър на транспорта Жаклин Галан подаде оставка. Причина за това е скандал, настъпил след терористичните атаки в столицата Брюксел в к...
Брюксел затяга охранителния режим. Мярка е извънредна за днес - белгийските служби са прихванали съобщение до майката на белгийски джихадист да не изл...
Белгийската полиция издирва още един вероятен участник в извършването на терористичните нападения в Париж и Брюксел, който все още може да се намира в...
Няколко ареста са били извършени в Брюксел в рамките на разследването на кървавите атентати от 22 март. Малко по-рано полицията в Белгия разпространи...
Бившият министър на информацията Мишел Самаха е осъден от военен трибунал на 13 години принудителен труд. Освен това за този период ще бъдат отнети и...
Единият от взривилите се на брюкселското летище джихадисти е работил като чистач в сградата на Европейския парламент (ЕП). Това стана ясно от съобщиен...
Замразен проект на НАТО и Русия е могъл да предотврати кървавите атентати в Бюксел, които отнеха живота на повече от 30 души на 22 март. Информацията...
Част от персонала на брюкселското летище "Завентем" симпатизира на "Ислямска държава". Синдикатът на полицейската охрана на летището твърди, че по вре...
Терористите, които извършиха атентатите на 22 март в Брюксел, може би са планирали нападение срещу белгийския премиер Шарл Мишел. В техен ноутбук е от...
74 станаха жертвите на атентата в Пакистан. Тази нощ двама от ранените са починали - младежи на 17 и 18 години. Арена на кървавия атентат преди два дн...
ФБР е успяло да разбие защитата на телефон на Apple, използван от един от нападателите в калифорнийското градче Сан Бернардино. От службата посочват,...
При антитерористична операция в Германия са задържани двама, заподозрени за връзки с терористите от брюкселските кървави нападения, съобщава БНР. Ед...
Третият заподозрян за кървавите атентати в Брюксел - мъжът в бяло от снимките на летище "Завентем", може би е издирваният Мохамед Абрини. Според брита...
Въоръжени полицейски сили започнаха мащабна акция в белгийската столица Брюксел, съобщават местни медии, цитирани от Independent. Експлозия е била чу...
Държавният секретар на САЩ Джон Кери пристигна тази сутрин в Брюксел, където ще проведе разговори относно борбата с тероризма. Кери ще отдаде почит на...
Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви в ефира на БНТ, че Европол не се използва адекватно. Цветанов даде своя коментар за случилото се в Б...
"Последните събития и във Франция, и в Белгия, ясно и категорично ни показаха, че е необходимо да преосмислим досегашните мерки. Трябва ни нов подход...