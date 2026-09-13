Гърция вдигна два изтребителя за пътнически самолет
Пилотите получили заповед да се върнат на летището
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Пилотите получили заповед да се върнат на летището
Използването на Instagram ще бъде третирано като престъпление
Висока степен на терористична заплаха за църквите във Великобритания е обявена след убийството на свещеник в Нормандия, съобщава британският в. "Мирър...
„Червен" код за терористична опасност Казахстан. Там е започнала антитерористична операция след като неизвестни нападнаха сградата на областната служб...
Министър-председателят на Франция Манюел Валс заяви, че настъпва нова епоха, в която проблемът с борбата срещу тероризма става централен за страната....
Американският президент Барак Обама смята, че има сериозна опасност терористични нападения от мащаба на тези в Париж и Брюксел да се повторят. Той об...
Германското разузнаване се опасява от терористични клетки в страната под опеката на молитвени домове. Началникът на немското контраразузнаване Ханс-Ге...
Бразилия се опасява от терористични нападения. Разузнавателните служби в страната са на нокти заради "Ислямска държава". Олимпийските игри в Рио де Жа...
Петима души са задържани вчера и днес по подозрения за терористична дейност. Един от тях е арестуван на лондонското летище Гетуик. Разследването, дове...
Брюксел затяга охранителния режим. Мярка е извънредна за днес - белгийските служби са прихванали съобщение до майката на белгийски джихадист да не изл...
Бившият министър на информацията Мишел Самаха е осъден от военен трибунал на 13 години принудителен труд. Освен това за този период ще бъдат отнети и...
Китай настоява държавите, които участват в срещата на Г20 тази година, да представят списък с потенциални терористи и терористични групи, които могат...
"Имами в България подпомагат трафика на ДАЕШ през страната ни и проповядват джихад", обяви бившият премиер и председател на "Център за анализи и управ...
Няма терористи и чуждестранни бойци у нас. Това увери пред журналисти в парламента вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Сил...
Полицията в София е задържала мъж, който е подал сигнал за поставено взривно устройство на Централна жп-гара в София, съобщава БНР. Мъжът е арестуван...
350 са задържани в Пакистан. ORF съобщава за масовите арести, като мотивът за тях е подозрение в тероризъм. Пакистанските власти издирват отговорните...
SMS-и с джихадски послания получавали младежи от брюкселския квартал "Моленбек". Според белгийския вестник "Соар" съобщенията са съдържали директен пр...
Авиокомпания България Ер и днес няма да изпълни планираните полети между летище София и „Завентем", съобщиха от летище София. Отменени за 28.03.2016...
Холандските власти арестуваха френски гражданин по подозрения в съпричастност към терористична мрежа. 32-годишният французин е задържан в пристанищни...
Само 2 лева трябват на човек с елементарни познания, за да проникне в кабините на метровлаковете или да отвори челните врати между отделните вагони в...