Няма да повярвате какво написа кандидат-депутат от ДБ
Мрежата настръхна, съветничката в кабинета на Кирил Петков се извини
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Мрежата настръхна, съветничката в кабинета на Кирил Петков се извини
Затворете училищата, детските градини, моловете и магазини, настоява д-р Андреева
Това твърди бившият министър на здравеопазването Таня Андреева
София. Бюджетът на "Пирогов" е намален като наказателна акция за протестите от октомври миналата година. Това заяви пред Нова ТВ шефът на болницата пр...
София. Няма официално вписване на т. нар. нов Съвет на директорите, поне аз не съм получил никаква информация, тя не е сведена до мен". Това каза пред...
София. "Здравната реформа няма да се случи в близките години, дори и да имаме стабилен и работещ парламент, защото нямаме ресурси, с които тя да старт...
Актуализация на бюджета на НЗОК сега не се налагаше, казва д-р Таня Андреева
София. "С актуализацията на бюджета на НЗОК се цели осигуряване на допълнителни средства за здравноосигурителни плащания", оповести здравният министър...
Пловдив. Министърът на здравеопазването Таня Андреева заяви, че ще напусне поста си с мисълта, че "можеше и много повече, но в зависимост от условията...
София. Министърът на здравеопазването Таня Андреева заяви, че искането за актуализацията на бюджета на НЗОК е във връзка с притесненията на касата, че...
София. "В момента в НЗОК има финансов ресурс, за да изплати дейността на лечебните заведения", заяви здравният министър Таня Андреева, предаде пресслу...
София. "Няма да има фалирали болници, освен тези, които наследихме фалирали. Никой няма да си позволи да остави болниците без финансов ресурс, за да м...
София. Болниците ще си получат парите и те ще стигнат за цяла година. Това каза здравният министър пред журналисти в парламента. "Нека да не плашим –...
София. В София и околността са необходими между 40 и 50 екипа на Спешната помощ, за да се гарантира, че гражданите ще имат нормален достъп до бърза по...
София. Служители в Центъра за Спешна помощ, работещи в страната, отказаха да дойдат в София, за да заемат местата на подали оставка свои колеги от сто...
София. Директорът на регионалната здравна инспекция в София Александър Златанов ще поеме временно спешната помощ. Здравният министър Таня Андреева съо...
83 медици с оставки, бранят шефа си
Девин. Държавата ще отпусне 430 000 лева за завършването на ремонта на болницата в Девин. Това обяви здравният министър Таня Андреева при посещението...
Ерусалим. Постепенно страната ни инвестира във високотехнологична, иновативна апаратура, за да могат сънародниците ни да не пътуват в други страни, а...
Лекарският съюз изпрати благодарствено писмо на здравния министър д-р Таня Андреева заради желанието й да се премахнат бъдещите лимити на болниците....