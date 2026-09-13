Лазаров: Напуснах МВР заради груб натиск от ДСБ
Напуснах системата на МВР след много груб политически натиск от страна на ДСБ. Това заяви бившият главен секретар на МВР Светлозар Лазаров в ефира на...
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Напуснах системата на МВР след много груб политически натиск от страна на ДСБ. Това заяви бившият главен секретар на МВР Светлозар Лазаров в ефира на...
Трима души клатят държавата. Това обяви бившият главен секретар на МВР Светлозар Лазаров пред журналисти в Съдебната палата. И уточни, че това са Рада...
"Напускам системата на МВР, след като ми бъде гласувана оставката". Това коментира във Велико Търново главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. Той...
Борисов очаква и оставката на Владимир Писанчев по-късно днес Светлозар Лазаров подаде оставка като главен секретар на МВР. "Сутринта главният секр...
"В сряда на заседание на Министерски съвет ще обсъдим кандидатурите за главен секретар на МВР", това заяви на влизане в парламента вътрешният министър...
Бургас. За повече работа срещу корупционните престъпления призова в Бургас главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. „Трябва да си сверим часовника...
София. Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров заяви на брифинг, че постът, който заема в момента, не му е само цел. „Не се притеснявам за резулта...
Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров, който бе назначен от кабинета "Орешарски", съвсем скоро може да бъде сменен. Вчера Народното събрание прие...
Опазването на протестите е било похвално, смята главният секретар София. "Нямам данни за извършена операция за подслушване на протестиращи срещу каби...
Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров е отказал да дава обяснения пред Инспектората на МВР за случая "Лясковец". Това стана ясно от думите на мин...
София. Все още е рано да се говори за разкриване на последните убийства в страната. Това стана ясно от заместник- главния прокурор Борислав Сарафов и...
София. Димитър Стоянов-Лудия е известен на органите на полицията, съобщи на пресконференция главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. Димитър Стояно...
София. "Издирването на Петко Сертов е една от най-успешните операции на главния секретар Светлозар Лазаров. Този път нямаше жертви в операцията", заяв...
София. "България е държава, в която наистина има риск от тероризъм", заяви в телефонен разговор от ефира на БНТ главният секретар на МВР Светлозар Лаз...
София. Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров публично трябва да обясни кога и в какъв контекст са направени общите му снимки със съдения за ДДС и...
София. България е потвърдила, че ще приеме обратно от други страни от Европейския съюз 684 нелегални емигранти. През миналата година са ни върнати 184...
София. Полицаите от регионалната дирекция на Гранична полиция в Елхово спечелиха колективната награда на церемонията „Полицай на годината". Отличието...
София. Единственото ефективно средство за справяне с миграционния натиск е изграждане на инфраструктурно съоръжение. Това заяви главният секретар на М...
София. Изчезналият бивш председател на ДАНС Петко Сертов е локализиран в гръцки хотел, съобщи главният секретар на МВР Светлозар Лазаров в специално и...
София. Ако бях министър на вътрешните работи, Светлозар Лазаров може би щеше да бъде най-много шеф на районно полицейско управление. Това каза в преда...