Всичко за Студентска Окупация

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Студенти окупираха НАТФИЗ

Студенти окупираха НАТФИЗ

София/Велико Търново. Примерът на студентите от „Свети Климент Охридски" последваха техни колеги и в други ВУЗ-ове – в НАТФИЗ и Великотърновски униве...

28 октомври | 11:24
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