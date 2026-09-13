Алма матер отвори за лекции
Студенти от 7 факултета ще учат между Коледа и Нова година, окупаторите са в Аулата
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Студенти от 7 факултета ще учат между Коледа и Нова година, окупаторите са в Аулата
София. Студенти се обявиха срещу окупацията на университетите по време на среща с просветния министър Анелия Клисарова. Тя ги бе поканила, за да говор...
Шумен. Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети, което заседава до късно снощи в Шумен, се обяви принципно против окупа...
София. "Национална стачка като действие е нещо изключително сложно и трябва да бъде подготвено като събитие, което да се случи в най-точния момент...
София. Бунтът на студентите в последните дни не остави никого равнодушен. "Ранобудните" окупираха университета в знак на протест, "неспящите" застанах...
София. За 140-а вечер недоволните от управлението на кабинета „Орешарски" излязоха на протест с искане за незабавна оставка. Всички отдадоха почит пр...
СДС и президентът Жельо Желев са против блокадата на университета
В Алма Матер окупиран ще остане само Ректоратът
Академичният съвет на Пловдивския университет няма да заседава за блокадата, съобщи неговият ректор
София. С оглед на университетската автономия, образователното министерство няма как пряко да се намеси при така създалата се ситуация в Софийския унив...
София/Велико Търново. Примерът на студентите от „Свети Климент Охридски" последваха техни колеги и в други ВУЗ-ове – в НАТФИЗ и Великотърновски униве...
София. "Бих приел да съм модератор на среща между премиера и студентите", заяви в „Здравей, България" по НоваТВ омбудсманът на България Константин Пен...
София. За 135-и ден в София се провеждат антиправителствени протести, които започнаха от сутринта с подкрепа за окупиралите Ректората на Софийския уни...
София. Актьорите от Младежкия театър „Николай Бинев" подкрепиха протеста на студентите. След представлението на пиесата „Нордост" в събота вечер те са...
София. На 134-я ден от началото на протестите срещу правителството на Пламен Орешарски демонстрантите смениха сборния пункт, който над четири месеца б...
София. „При всички случаи тези окупационни действия нямат общо с демокрацията, ако някои се позовават на нея". Това заяви депутатът от Коалиция за Бъл...