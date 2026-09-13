Колко ще ни струва газът от САЩ? Управляващите в неведение
Все още има неяснота относно доста елементи от формирането на крайната цена
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Все още има неяснота относно доста елементи от формирането на крайната цена
Има много важни проблеми за хората
Мненията на Веселин Стойнев и Валерия Велева за ситуацията след вота
Това съобщи самият той в профила си във Фейсбук
Това заяви депутатът от партията Драгомир Стойнев
Слави Трифонов ще бъде новият коалиционен партньор на ГЕРБ според старозагорския депутат от БСП Драгомир Стойнев
Той е категоричен, че в левицата има стабилност и тя е в добра кондиция
„БСП е мобилизирана за тези избори. Желанието ни е да запазим позициите си". Това заяви зам.-председателят на НС на БСП Драгомир Стойнев пред BTV. Той...
София. Нещо се е случило по време на служебното правителство. Служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов е изпратил някакво писмо д...
София. Приходите за България от проекта "Южен поток" са били разчетени на над 2.5 милиарда евро, а само новите работни места са били 5000. Това каза б...
Стара Загора. "Избирателите отредиха на "БСП лява България" място на опозиционна партия. Aко получи покана за коалиционно правителство, БСП трябва да...
Национално обединение и силна държава трябва да са резултатите от изборите Стара Загора. „С очакване за победа и с високо вдигната глава влизам в пре...
София. „Изведнъж се сменят и ще бъдат сменени всички областни управители и се слагат хора на ГЕРБ. Кой е дал мандат на служебното правителство за това...
"Банкерът Цветан Василев не участва по никакъв начин в строежа на "Южен поток" в българската му част". Това заяви бившият министър на икономиката и ен...
София. Другата седмица оставка на правителството ще има. Политическата криза е факт и колкото по-бързо има предсрочни избори, толкова по-добре за държ...
Икономическият министър Драгомир Стойнев очаквано спечели вътрешните избори за лидер на БСП в Ботевград. Местната структура организира тайно гласуване...
София. Не вярвам, че заради "Южен поток" започват да ни се спират оперативни програми. Това заяви енергийният министър Драгомир Стойнев в отговор на...
София. „Трябва да имаме сигурност на доставки за природен газ". "Южен поток" не е български проект, той е европейски. Това каза пред журналисти минист...
София. Вървим заедно с Европейската комисия по отношение на проекта „Южен поток", заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. „В...
Карлово. Аз искам и българският народ да яде бял хляб, каза на среща с жители на Карлово министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, пр...