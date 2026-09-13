Надежда Нейнски заедно с ДПС на кметските избори
Партията „Синьо единство" на бившата евродепутатка и лидерка на СДС – Надежда Нейнски, отива на кметските избори заедно с ДПС и други партии. Това съо...
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Партията „Синьо единство" на бившата евродепутатка и лидерка на СДС – Надежда Нейнски, отива на кметските избори заедно с ДПС и други партии. Това съо...
Жалба за изнасилване изпрати в ареста сина на бургаския фолкпевец Найден Милков. 29-годишният му наследник Димитър е бил задържан в събота около обяд...
Велико Търново. Този парламент срина държавността, а падащото доверие в институциите допринесе за кризата в банковата система, смята председателят на...
София. ГЕРБ, АБВ и Реформаторският блок днес дават старт на кампаниите си за евроизборите в края на май. На откриването на кампанията на ГЕРБ се очак...
София. "Синьо единство" внесе листата си за евровота за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК). Надежда Нейнски, която е настоящ евродеп...
Кърджали. Политическа партия "Синьо единство" представи листата си за предстоящите избори за Европейски парламент в Кърджали. "Синьо единство" е дясн...
Враца. Парите на държавата за рестарта на „Химко" да се дадат на Враца. Това е позицията на „Синьо единство", заяви заместник председателят на партият...
Стара Загора. "Синьо единство" остава на позицията си за единна и модерна десница и почти сигурно формацията ще се яви сама на евроизборите. Това стан...
Сливен. „Заявката за масова реиндустриализация ме притеснява. Това означава едно връщане към плановата икономика и губещи индустрии. Това означава при...
Вероятно партията ще се яви самостоятелно на изборите за евродепутати
София. "Синьо единство" се противопоставя най-вече срещу опита за подмяна - с десни гласове да се защити центристка политика. Така евродепутатът Над...
Гражданският съвет на Реформаторите решава днес за изключването на "Синьо единство"
София. Реформаторският блок трябва да има силата и доблестта да признае успехите, които ние сме имали, а не да ги подмени. Това каза лидерът на Синьо...
София. Раздялата на Реформаторския блок със Синьо единство на Надежда Нейнски е защото бившият лидер на СДС се е опитвала да налага разделителни линии...
Синьо единство търсят разделение, нямат място при нас, твърдят от ДСБ
Раздорът с Бойко се задълбочава, подозират, че им подлива вода пред ЕНП
Брюксел. ЕС да покаже повече солидарност в отпускането на средства към държавите, които са най-засегнати от бежанския натиск. За това апелира eвродепу...
София. Партия "Синьо единство" предлага на Реформаторският блок председателство на ротационен принцип, съобщиха от пресцентъра на формацията. Според...
Протестът „На кафе" днес е „На плаж"
София. СДС е в изолация от преговорите за дясна коалиция до 6 юли, когато ще бъде избран наследник на Емил Кабаиванов. Това довериха за "Стандарт" изт...