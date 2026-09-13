Станишев: Няма време за отлагане
ГЕРБ осъзнават, че не могат да сформират правителство.
Следете всички новини, анализи и коментари за Резултати От Избори 2013. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
ГЕРБ осъзнават, че не могат да сформират правителство.
София. "Не трябва да се бавим, има много неща за решаване, например промени в закони", каза лидерът на Атака Волен Сидеров при влизане на срещата си с...
Най-младият депутат ще е от „Атака
София. "Търся бързо свикване на 42-ото Народно събрание, търся бързо съставяне на ново правителство", каза президентът Росен Плевнелиев в началото н...
Цветанов ще си даде имунитета, след като му бъде поискан
Сидеров призова най-после да има осъден министър
Станишев не знаел за сигнала на Манолова
София. "Касирането на изборите е абсолютно ненужно и България няма нужда от това", заяви Константин Пенчев, омбудсман на България по bTV. Той коменти...
Ние сме правова държава и трябва да се съблюдава законодателството
Габрово. "Задача и отговорност на политическите сили е да определят формулата, по която ще работи следващият кабинет. Не мога да задавам насока на п...
Брюксел. Въпреки скандала с бюлетините Европейската народна партия продължава да има пълно доверие в ГЕРБ, заяви за БНР заместник-председателят на г...
Брюксел. "Запознати сме с обявените резултати от изборите в България, като имаме предвид, че все още има гласове от чужбина, които предстои да бъдат...
София. КС може да касира изборите. Това предположение изказа пред бТВ бившият конституционен съдия Георги Марков. Причината е скандала с откритите н...
Кърджали. ГЕРБ, в лицето на Цвета Караянчева, успя да повтори депутатския мандат от Кърджали, благодарение на подкрепата на близо 13 000 избиратели от...
Сливен. Ромският квартал „Шести" в Нова Загора удари мощно рамо на ДПС. Движението доминира тотално над останалите основни партии, показват резултати...
Няма основание за касиране на изборите
Сливен. Ромският квартал „Надежда" в Сливен заложи на БСП. И на парламентарните избори по-голямата част от гласуващите жители на квартала под жп линия...
София. В 42-то Народно събрание ГЕРБ най-вероятно ще имат 97 депутата, БСП - 87, ДПС - 33, Атака - 23. Вижте новия парламент - само тук! Местата с в...
"Дали се промени нещо след като ГЕРБ, дясно-центристката партия, която предизвика предсрочните избори, спечели вота", коментира финансовото издание Бл...
София. "Постигнахме забележителна патова ситуация", обобщи следизборното състояние на страната, шефът на Информационно обслужване проф. Михаил Конст...