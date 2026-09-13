Революционно! Обясниха как Мойсей е разделил Червено море
В ранните си години Моисей е живял в близката пустиня и е знаел къде керваните пресичат Червено море
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В ранните си години Моисей е живял в близката пустиня и е знаел къде керваните пресичат Червено море
Представяме ги на Евростат за одобрение
Макар че признава някои реалности в полза на Русия, прогнозата на Кийт келог е неприемлива за Кремъл
Бившият депутат критикува ДБ за поведението им след обявеното изключване на Даниел Лорер и Явор Божанков
Какво се случава между двамата актьори
Мнението на лекарите
НС прие окончателно на второ четене законопроекта за противодействие на корупцията
Днес в рамките на деня депутатите ще приемат закона за реформиране на КПКОНПИ
В резултат на това вече ще има две нови публични компании
С пълно съгласие – 23 гласа "за" от 23-ма присъстващи, членовете на Висшия съдебен съвет се разделиха – според конституционните изисквания, на съдийск...
Нека да започнем разделянето на ВСС на 2 колегии още от следващото заседание. Не бива да се чака това разделяне да стане от Народното събрание. Това п...
Депутатите приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение в Закона за съдебната власт, внесен от Министерски съвет на 7 март. Общо 118...
Брюксел ще поиска от страните членки на ЕС да подават газ на затруднените си съседи при извънредни ситуации като част от предложенията за засилване на...
48 роднини на Мери Петров ще си разделят над 1,36 милиона долара наследството. Богатството на българката стана публично достояние едва след смъртта й...
ПАОК се раздели с Желязков Ръководството на волейболния ПАОК освободи Николай Желязков от трен...
Премиерът на Малкълм Търнбул обяви, че системата за присъждане на рицарски звания като признание за заслуги пред страната, ще бъде премахната. Това на...
Гришо и Маша вече не са заедно. Това написа в своята страница в Туитър водещият репортер на ESPN Дарън Ровел, който обяви края на връзката между бълга...
Висшият съдебен съвет ВСС да се раздели на две колегии - на съдиите и на прокурорите. Това е залегнало в предложеното от прокуратурата становище за Ст...