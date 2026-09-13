Всичко за Разделяне

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Брюксел разделя ЕС на 9 зони

Брюксел разделя ЕС на 9 зони

Брюксел ще поиска от страните членки на ЕС да подават газ на затруднените си съседи при извънредни ситуации като част от предложенията за засилване на...

10 февруари | 22:25
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Гришо и Маша се разделят

Гришо и Маша се разделят

Гришо и Маша вече не са заедно. Това написа в своята страница в Туитър водещият репортер на ESPN Дарън Ровел, който обяви края на връзката между бълга...

23 юли | 21:08
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