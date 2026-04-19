Стрелба в наше село завърши с труп
Случаят е от частен имот
Следете всички новини, анализи и коментари за Пушка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На място са изпратени екипи на полиция и на спешна помощ.
Целият град е в шок
Възможно ли подобно нещо в днешни време
Следите са по прозорците на междуетажните пространства
След битов скандал варненецът нападнал дошлите на проверка служители на реда
Импровизираното стрелбище на многократната ни световна шампионка по спортна стрелба и кандидат за депутат от „БСП за България“ събра десетки жители на...
Гешев изрази увереност, че ще бъде проведено бързо и всеобхватно разследване
Досъдебното производство е на специален надзор
Дядото Тома Томов има трета версия, ще я каже първо на Гешев
Къде са дрехите на внука ми, пита дядото Тома Томов
Бащата на приятелчето на загиналото дете ще отговаря за оръжието в дома си
Цял арсенал открит в мазето на бащата на приятеля му
Задържаха бащата на съседското дете, с което загиналото момче си играло
По-малкото момче било уцелено в областта на гърдите
Момчетата намерили оръжието в гараж
