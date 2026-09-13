Човек на Слави каза кой трябва да назначава правителството
България трябва да промени формата си на управление, смятат от "Има такъв народ"
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България трябва да промени формата си на управление, смятат от "Има такъв народ"
Идеята за президентска република е „една от мечтите на демократичната общност”
Анкетата е платена от "Седем-осми"
По думите му промяната на формата ще доведе до промяна на съдържанието
Ако бяхме част от общия политически хор, досега правителство отдавна щеше да има
Разкри ще има ли президентска република
"Продължаваме промяната" нямат шанс да съставят правителство на малцинството
Кой бута тази версия напред
По-добре предсрочни избори, отколкото лицемерно присъствие, каза зам.-председателят на ИТН
Зад шумните дебати за връщането на хартиената бюлетина наднича опитът за преучредяване на държавата
Как очаквате на такива хора да им харесва идеята за президентска република, пита лидерът на ИТН
"Продължаваме промяната" плаши народа, че ако нямат мнозинство, няма да има парламент
Политическите лидери са вредни за изпълнителната власт, каза сценаристът-политик
Според него гражданско общество в България няма
Това е станало в неговото предаване по Би Ти Ви
Как ще бъде зададен въпросът
Лидерът на БСП коментира и уволнението на председателя на КЗП и част от членове на комисията
Лидерите на патриотичните формации – крачка встрани в името на България!, зоват воеводите
Йотова изрази позиция, че прокуратурата под никаква форма не трябва да бъде част от изпълнителната власт
Така смята политилогът Огнян Минчев