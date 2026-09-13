Огнян Герджиков посочи кой ще направи компромис за кабинет
Отказът на ПП-ДБ да преговарят с ГЕРБ-СДС е "някакъв особен партиен егоизъм"
Следете всички новини, анализи и коментари за Огнян Герджиков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Отказът на ПП-ДБ да преговарят с ГЕРБ-СДС е "някакъв особен партиен егоизъм"
Ето кои партии ще направят кабинет
Заговори за третия мандат
От НДСВ са отворени за разговор с всички партии, освен една
Проф. Огнян Герджиков води в лидерския 25-ти МИР София
Герджиков настоя забележката му да стигне до ръководството на медията
Какви са политическите планове на царската партия
Той коментира и промените в Изборния кодекс
"Имаме нови идеи и искаме да ги реализираме", каза той
Проф. Огнян Герджиков разкри плановете на партията на Симеон Сакскобургготски
Той подчерта, че ръцете на парламента са вързани без председател
Няма да дойде месия както преди 20 години, каза професорът
В тази много тежка политическа ситуация
10 дни до Деня Х, Нинова на крачка от третия мандат
Във всяко нещо се прибързва без да се подхожда със същински професионализъм, коментира топ юристът
Може много партии да го подкрепят
ГЕРБ все още са силни, но нямат съюзници
Така смята Проф. Огнян Герджиков
Не е изключено да влезем в турбуленция, каза юристът
Нека да се направи опит за правителство, призова професорът