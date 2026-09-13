Всичко за Николай Митов

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Митов: Убихме публиката

Митов: Убихме публиката

София. "Извинявам се на феновете, за един месец ги убихме!, бяха първите думи на бившия треньор на "Левски" Николай Митов. "Аз съм виновен! Разкатайт...

13 юли | 20:25
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Митов се сбогува с „Герена”

Митов се сбогува с „Герена”

София. Бившият треньор на „Левски" Николай Митов се сбогува с „Герена". Около сто запалянковци се изсипаха на стадион „Георги Аспарухов" и приклещиха...

13 юли | 13:13
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