Откриха изчезнал студент удавен в езеро
Той е бил намерен мъртъв във водите на езерото в софийското село Казичене
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Той е бил намерен мъртъв във водите на езерото в софийското село Казичене
Треньорът на "Левски" обяви, че вярва, че тимът ще бие "Черно море" като гост утре. "Най-важен е резултатът и се надявам момчетата да го покажат в мач...
Монтана. Ферарио Спасов ще наследи Николай Митов начело на Монтана. Договорът на бившия треньор на "Левски" изтича и няма да бъде подновен. Заедно с М...
Монтана. Бившият наставник на "Левски" Николай Митов застана начело на Монтана. Специалистът бе представен на нарочна пресконференция днес. Договорът...
София. "Извинявам се на феновете, за един месец ги убихме!, бяха първите думи на бившия треньор на "Левски" Николай Митов. "Аз съм виновен! Разкатайт...
София. Бившият треньор на „Левски" Николай Митов се сбогува с „Герена". Около сто запалянковци се изсипаха на стадион „Георги Аспарухов" и приклещиха...
Ултраси щурмували офиса на клуба веднага след резила, обрулили ябълка
Николай Митов напуска „Левски". Решението за неговото отстраняване бе взето след разговор на летището, след загубата на сините в Казахстан. Новината п...
София. Наставникът на "Левски" Николай Митов остана оптимист въпреки равенството 0:0 в София с Иртиш на старта на Лига Европа. "Имаме още един мач в...
Батков: Настроението е като за битка
Линдабрун. Старши треньорът на "Левски" Николай Митов коментира играта на отбора в контролната среща срещу Металург Донецк, която завърши наравно 1:1....
"Левски" включи резервен план за селекция вчера. Причината за това е, че "сините" удариха на камък в преговорите с част от набелязаните до сега играчи...
София. Николай Митов официално беше назначен за старши треньор на Левски, след като подписа договор с клуба. Той изпълняваше тази длъжност през пролет...
Батков налива и в стадиона, отсече Иво Тонев
София. "Николай Митов е новият - стар старши треньор в "Левски". Ще му помогнем, ще му подсилим щаба, ще вземе 1-2 нови попълнения, не повече", това з...
София. Старши треньорът на "Левски" бе изключително емоционален след успеха с 1:0 над "Лудогорец". Той заяви, че този успех е голяма крачка към спечел...
София. Наставникът на Левски Николай Митов заяви, че юношите имат своето място в първия отбор на "сините". Спецът коментира и изминалото Вечно дерби с...
София. Старши треньорът на "Левски" Николай Митов заяви, че единственото, което го е интересувало от мача с "Локомотив" София е било класирането за фи...
София. Старши треньорът на "Левски" Николай Митов заяви, че е наясно с титулярите за мача с "Литекс". Двата тима излизат един срещу друг в събота, в Л...
София. Старши треньорът на "Левски" Николай Митов заяви, че отборът му излиза за нова победа срещу "Локомотив" София в първия полуфинален двубой за Ку...