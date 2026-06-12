Всичко за Научните Чудеса На България

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Повече пари за млади учени

Повече пари за млади учени

Нов правилник ще спира конфликта на интереси във фонд "Научни изследвания" Повече пари за наука и млади учени обеща просветният министър Меглена Ку...

05 април | 18:45
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Оскари за наука

Оскари за наука

Шестият сърдечен тон и Брауновият газ в оспорваната битка Австралийският посланик с приз за талантите ни по математика Австралийският посланик за...

22 февруари | 23:00
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Царете на компютъра

Царете на компютъра

Владислав избра да учи в България, Румен заедно с още 7 наши е в Масачузетс Кои са ТОП 10 на Научните чудеса на България? Как те са променили история...

25 март | 7:05
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