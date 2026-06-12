Заедно с БАН наградихме младите таланти в науката
Знаем ли колко много сме дали на света и гордеем ли се наистина с българите, чиито открития са направили живота на всички ни по-добър? Правим ли всичк...
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Знаем ли колко много сме дали на света и гордеем ли се наистина с българите, чиито открития са направили живота на всички ни по-добър? Правим ли всичк...
Младежът създаде таблет за незрящи, в момента чака патент и учи реклама Атанас Атанасов бе едно от момчетата, които "Стандарт" и БАН наградиха в камп...
Нов правилник ще спира конфликта на интереси във фонд "Научни изследвания" Повече пари за наука и млади учени обеща просветният министър Меглена Ку...
Шестият сърдечен тон, открит от проф. Иван Митев, е научното чудо на България № 1. Това бе оповестено на дискусията в края на кампанията "Научните чуд...
Двама от тях вече са в Кеймбридж, един избра да остане в България Умее ли България да се грижи за талантите си? Няма година, в която родни математи...
Тренираме паметта им, а не мисленето, казва акад. Петър Кендеров Как се подпомагат и развиват младите таланти. Акад. Петър Кендеров от БАН, който о...
Шестият сърдечен тон и Брауновият газ в оспорваната битка Австралийският посланик с приз за талантите ни по математика Австралийският посланик за...
Фарадей изпревари с два века Илия Вълков Той предлага вечния двигател, който науката отдавна се е отказала да търси Кампанията на "Стандарт" и БАН...
Старт на кампанията на "Стандарт" и БАН "Научните чудеса на България" бе даден вчера с дискусия в големия салон на БАН. Дебатът бе предаван на живо от...
Създаване на няколко центъра за върховния постижения и компетентност, както и Агенция за управление на науката и иновациите. Около тези идеи се обедин...
Ние, българите, и целият ни народ държим на пиадестал знанието, буквите и културата и много вдъхновено всяка година на 24 май пеем за знанието и дух...
Кампанията стартира пряко в ефира на Канал 3 Големите в българския бизнес ще дадат препоръки как научните открития да бъдат превърнати в иновации и д...
Люта битка на научните научните чудеса тръгва от утре. 50 открития, направени от българи или хора с български корен, ще си оспорват палмата на първенс...
Изложба в Техническия университет разказва индустрията на града Над 150 научни чудеса показа Габрово и така излезе с крачка напред пред останалите гр...
У нас е двойно по-евтино от Германия за лечение и рехабилитация Шансът ни е в богатите минерални води, добрата база и качественото обслужване, казва...
Български млади учени разработиха екологично чист метод за добиване на един от десетте най-скъпи метали в света - рений, от люцерна. Това стана ясно п...
Кои са ТОП 10 на Научните чудеса на България? Как те са променили историята на страната ни и обществото днес? Какъв е техният отглас в света? Кои откр...
Владислав избра да учи в България, Румен заедно с още 7 наши е в Масачузетс Кои са ТОП 10 на Научните чудеса на България? Как те са променили история...
Чужди учени поздравяват БГ лекаря, кръстиха на него ледник в Антарктика Кои са ТОП 10 на Научните чудеса на България? Как те са променили историята н...
Реформите се бавят, тъй като хоризонтът на политиците е до следващите избориНа децата им е скучно, защото училището ни е още в XIX в., казва акад. Пет...