Машина за голове: Мирослав Клозе в цифри
Мирослав Клозе е от онези нападатели, които рядко ще се отчетат с великолепен и импровизаторски гол, но пък притежава най-важното качество: да отбележ...
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Мирослав Клозе е от онези нападатели, които рядко ще се отчетат с великолепен и импровизаторски гол, но пък притежава най-важното качество: да отбележ...
Очаквайте на 21 юли, понеделник, само във вестник "Стандарт" специалното приложение - подарък за световно "Мондиал 2014". В изданието ще можете да на...
Нойер става съсед на Лам, гаджето на Шурле му търси къща в Лондон Селекционерът на Германия Йоаким Льов ще става самолетен пилот. Треньорът на Бундес...
Вестник "Гардиън" направи прелюбопитна класация на най-странните, най-смешни, а понякога и нелепи хора и моменти, украсили Мондиал 2014. Предлагаме ви...
Пожарникари опръскаха самолета на героите с бира Лудница! Германия се прибра от Бразилия и цял Берлин излезе по улиците, за да празнува с четирикратн...
Джакпот от малко над 267 млн. евро са ударили букмейкърите в Италия от феновете на футбола. Тази сума е била пръсната от тифозите за залози. От тях...
Берлин. Близо 500 000 души излязоха по улиците на Берлин, за да приветстват и празнуват с националите на Германия, които днес се завърнаха от Бразилия...
Рио. Нападателят на Германия Томас Мюлер по особено циничен начин показа, че не го интересува, че изпусна Златната обувка от Световното първенство в Б...
Разбират ли жените от футбол? Тези, които четат "Стандарт" – категорично да! Две дами победиха в играта "Голмайстор на световното". Марийка Манева от...
Бизнесът трепери, загуба от Германия носи и срив на икономикатаНародът първо полудя, после посрещна с поклон националите 120 арестувани, 70 ранени. Д...
Димитров гледа финала в дома на Томи Хаас Григор Димитров и Мария Шарапова се оказаха фенове на Германия. Макар че заради рекламните ангажименти на р...
След финала между Германия и Аржентина станаха ясни и отличниците на Мондиал 2014. Ето ги и тях: "Златна топка"на "Адидас" за най-добър играч.Лионел...
Маншафта печели само 3 млн. евро от титлата4-звезден Бундестим спретна парти с жените, децата и Риана Наздраве! Това беше първата дума на канцлера Ан...
Рио де Жанейро.Германия e новият световен шампион. Снощи тимът на Йоахим Льов победи Аржентина с 1:0 след продължения и по този начин грабна четвъртат...
Гьотце покоси Аржентина в продълженията Германия вдигна четвъртата си световна титла след драма на "Маракана". Златната резерва Марио Гьотце наказа А...
Грешниците делят по 265 000 евро за нечувания провал Легенда отписа тима и за Русия, фен пророкува загуба с 0:69 Този отбор служи единствено за хран...
Танци, песни, бира и много настроение! Какво друго му трябва на човек преди финал на световно първенство! Купонът започна по обяд наше време едноврем...
Льов обеща още дълги години немско владичество Парти на ФИФА побърка Германия в навечерието на финала с Аржентина. В хотела на Бундестима в Рио де Жа...
"През 2002 г. беше различно. Тогава бяхме млад отбор, никой не очакваше да стигнем до финала, но накрая успяхме. Все още чувството от загубения финал...
Луиш Фелипе Сколари обяви, че няма да подава оставка след катастрофалните загуби на Бразилия на Световното първенство по футбол. "Моят пост е в ръцет...