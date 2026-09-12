Саня Армутлиева разпръсна праха на любимия учител над морето
Свободата й отива, написа шефката на "Вирджиния рекърдс за проф. Снежина Танковска
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Свободата й отива, написа шефката на "Вирджиния рекърдс за проф. Снежина Танковска
Кои са преподавателите, които оставят незаличима диря в сърцата на своите ученици? Вече втора година "Стандарт" и Министерството на образованието и на...
Любимата учителка на Монтана се върна да работи в школото, което е завършила Умна, забавна и всеотдайна, казват възпитаниците за своята преподавателк...
Литераторката от гимназия "Симеон Радев" в Перник учи децата да плуват в морето на духа Деветокласниците четат с интерес дори житията на светци Кои...
Двама преподаватели по литература получиха приза, гласуван от учениците им Гласът на учениците ще се чува все повече, обеща заместник-министърът Диян...
За втори пореден път преподавател по физическо възпитание спечели наградата „Любим учител 2015" на Пиринския край в конкурса на регионалния вестник „С...
Кампанията на "Стандарт" и МОН "Любим учител" за първи път стана повод младите хора да кажат как изглежда в техните очи любимият преподавател и какви...
Кога един учител успява да завладее сърцата на своите ученици? И кои преподаватели се запомнят дълго след като сме се откъснали от училищната скамей...
Във Варна приключи пилотният проект на в. "Стандарт" и МОН Елитната Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" вече си има свой любим учител. С после...
"Стандарт" подарява на трима отличници уикенд по Чудесата на България Езиковата гимназия "Акад. Людмил Стоянов" в Благоевград вече има своя любим у...
Езиковата гимназия „Акад. Людмил Стоянов" в Благоевград вече има своя любим учител. Победителят стана известен в сряда на специална церемония в преп...
Кой е учителят, който оставя трайна следа в паметта ти години след завършването? И каква именно магия прави любим един, а не друг учител? Гимназистите...
За първи път ученици от СОУ "Цар Симеон Велики" във Видин гласуваха за своя любим учител. Високият приз е за учителката им по немски език Ирена Йосифо...
Учителят от Кочан сбъдна мечтата си да работи с деца, бил охрана на Глория Човек трябва да следва детската си мечта последователно, търпеливо и изпъл...
Родители и ученици гласуваха в конкурса за Деня на будителите Благоевград. Учителят по физическо възпитание и спорт Динко Кумбаров от СОУ "Христо Сми...
Благоевград. По инициатива на регионалния лидер на печата вестник „Струма" хиляди жители на Пиринския край се включиха в кампанията „Любим учител на П...