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Учители с оскари

Учители с оскари

Кой е учителят, който оставя трайна следа в паметта ти години след завършването? И каква именно магия прави любим един, а не друг учител? Гимназистите...

23 юни | 6:15
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