Румен Петков хвърли бомбата за Николай Марков от "Величие"
Марков неслучайно е бил уволнен от структурите на НСО по времето на Георги Първанов преди 17 години
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Марков неслучайно е бил уволнен от структурите на НСО по времето на Георги Първанов преди 17 години
По думите му „Левицата“ не е инициирала разговори с Ваня Григорова за участие в парламентарните избори
"Левицата“, Ваня Григорова и Мая Манолова са патерици на ГЕРБ, смята той
Живко Коцев е реагирал по начин, който е крайно неубедителен
Дават караул пред паметника
Палатков лагер в защита на Паметника изгради коалиция "Левицата!"
"Левицата" поставя началото на ефективни действия срещу премахването на паметника
Заместник-председателят на БСП Атанас Зафиров проведе работна среща с проф. Боян Киров
Демонстрации пред Народното събрание
Протестът е под надслов: "Против правителство на престъпната коалиция"
Ще настъпи крахът на политическата система в този ѝ вид
Политическото пространство не търпи вакуум. Алтернативи възникват най-често върху труповете на доскорошните партийни исполини
БСП не е лява партия, защото не представлява интересите и политическите възгледи на левите хора в България
Относно минималната работна заплата, тя каза, че от „Левицата” настояват да е 1310 лева
Висша ценност за нас са българската държава и българският народ, каза водачът на листата
Левицата влиза в челен сблъсък с БСП
От коалиция "Левицата" са внесли жалба в Административния съд
Директорът на държавната психиатрия каза защо влиза в политиката
Новата коалиция ще участва в извънредните парламентарни избори
„БСП има нужда от цялата си сила, а държавата има нужда от силна БСП. Ключовата дума за нас сега е промяна. Работа, почтеност и резултати от работата...