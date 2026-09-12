След Турция: Трус паникьоса и Кърджалийско
Това показват данни на Европейския сеизмологичен център
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Това показват данни на Европейския сеизмологичен център
Причината са завръщащите се гурбетчии от Западна Европа
Изградени са различни защитни съоръжения, които предпазват пътища и жилищни сгради, изложени на риск
Монтирани са и 8 нови трафопоста
След старта на груповия лов вече има отстреляни 100 диви прасета, от които са взети проби за изследване
Причината е планова дезинфекция на водопроводната мрежа
Основна причина за пожарите е небрежност при боравене с открит огън
Седем нови автомобила получиха полицейските управления в Кърджали, Момчилград, Крумовград, Кирково и Ардино
Целта на проявата е опознаване на културата и традициите на различните общности в Източните Родопи
Пред Великден 29 агнета и 70 броя трупно месо, 120 кг телешко месо и две телата „пътуват” без документи в Кърджалийско
Всички домакинства в Пряпорец ще бъдат включени към мрежата за битови отпадни води и ще се ликвидира използването на септични ями
Следствие на продължителните дъждове хората от Любино и още 6 съседни села не могат да ползват обществения транспорт до общинския център
Градушка и в Кърджалийско. Ледните късове се изсипаха в ранния следобед в Ардино. Ледените зърна бяха с размер на лешник, а градушката валя в продълже...
Само 100-на тютюнопроизводители от Кърджалийско са подали документи за вписване в Регистъра на тютюнопроизводителите до 1 май, съобщиха от Областна...
Две кърджалийски села ще гласуват отново за кмет. На балотажа на 1 ноември м. г. кандидатите получиха по равен брой гласове и затова президентът...
Над 2 % среден обхват от активното население на област Кърджали, ръст на членовете на БЧК във всички общински структури за пета поредна година, това...
Огнище на Нюкясълска болест по птиците е установено в кърджалийското село Ненково. Болестта засяга само домашните и дивите птици, съобщават от Агенция...
Тази нощ в района на автогарата в областния център е бил намерен трупът на 48-годишен мъж, съобщиха от kardjali.news. Дежурна оперативна група от РУ-К...
В Кърджалийско експерти започнаха консултации на земеделски производители. Първите приемни бяха проведени в община Джебел, а до края на януари са план...
Проект на карти на райони под заплаха от наводнения от долното течение на река Арда със значителен потенциален риск - р.Крумовица – Крумовград, р.Въ...