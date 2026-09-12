Всичко за Кърджалийско

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Градушка и в Кърджалийско

Градушка и в Кърджалийско

Градушка и в Кърджалийско. Ледните късове се изсипаха в ранния следобед в Ардино. Ледените зърна бяха с размер на лешник, а градушката валя в продълже...

03 юни | 15:55
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Села избират кмет на 13 март

Села избират кмет на 13 март

Две кърджалийски села ще гласуват отново за кмет. На балотажа на 1 ноември м. г. кандидатите получиха по равен брой гласове и затова президентът...

06 март | 15:40
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