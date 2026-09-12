Йотова: България е център на новата европейска конкурентоспособност
Президентът предупреди, че Европа не може да гради сигурност, иновации и отбрана за сметка на кохезията и регионите
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Президентът предупреди, че Европа не може да гради сигурност, иновации и отбрана за сметка на кохезията и регионите
Зам.-министър Мира Йосифова постави в Брюксел акцент върху стартиращите компании, научните организации и по-малката административна тежест
България заема 58-о място от общо 67 държави, което показва липса на напредък от 2021 г. насам
Те са по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията”
Най-доброто класиране на България е при фактора "Внедряване на информационни и комуникационни технологии" - 30-о място
Базирайки се на докладите през 2018 година на международни престижни институции, страната ни показва стабилни позиции по отношение на икономическата с...
В насокитe за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност" субективизмът не е сведен до минимум, него просто го няма. Това заяви министърът...
Брага. Енергийната ефективност е основен двигател на конкурентоспособността, посочи президентът Росен Плевнелиев при обсъждането на енергийната тема в...
Женева. България заема 54-та позиция сред 144 изследвани държави в годишния доклад за глобалната конкурентоспособност, изготвян от Световния икономиче...
Първата процедура по новата програма ще бъде за технологична модернизация София. Фирмите, които не получиха средства по ОП "Конкурентоспособност", за...
В понеделник изтича срокът за подписване на контракти по ОП "Конкурентоспособност" София. Парите по всички европрограми за бизнеса за периода 2007-20...
София. 97 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност" ще бъдат изтеглени от схемата за технологична модернизация на фирми и ще се насочат към други проекти....
Всяка втора компания се връща от изложенията с подписани договори
Приоритет е развитието на високите технологии, за да не сме на опашката в ЕС. Съкращаваме срокове и улесняваме процедурите, казва Юнал Тасим, зам.-мин...
София. Подобряване на конкурентноспособността на малките и средни предприятия е сред основните приоритети на евродепутата Надежа Нейнски. Като презид...
За България е 57-мата позиция от 148 страни в доклад на Световния икономически форум
Целта на новата програма "Конкурентоспособност" е да се повишат доходите на населението
София. България заема 57 място в света в класация за конкурентоспособност за 2013 година. За разлика от 2012г., страната ни отбелязва спад. Миналата г...