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Крушарски зове за мир

Крушарски зове за мир

Босът на "Локо" (Пд) Христо Крушарски влезе в ролята на синя каска и призова агитката на тима и тази на "Ботев" да спрат с ударите под кръста. Той сто...

16 май | 20:50
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