Телефонен тормоз за дългове, полицията излезе със спешни съвети
Не признавайте задължения и не давайте данни, проверявайте всичко писмено
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Не признавайте задължения и не давайте данни, проверявайте всичко писмено
Забраняват обажданията на колекторски фирми между 8 вечерта и 7 сутринта
Освен БНБ надзор върху купувачите и събирачите на дългове ще осъществява и Комисията за защита на потребителите
Нов закон пази хората
1 милион българи са тормозени от колекторски фирми, трябва бърза промяна на законите, каза той
Вкарват в регистър събирачите на дългове
Колекторски фирми финтират закона
Екшънът станал заради дълг от 140 лева
За измамата предупреждава адвокат Десислава Филипова, председател на Европейския център за защита правата на гражданите
От некоректни банки, частни съдебни изпълнители, колекторски фирми и фирми за бързи кредити се оплакали днес старозагорци в съвместната приемна на нац...
При тормоз от колекторски фирми за неплатени сметки, не се плашете от съд, ако е изтекъл 3-годишният срок
Националният омбудсман Мая Манолова се срещна с жертви на колекторски фирми в Мало село, община Бобов дол. Хората изпратили до нея сигнал, че масово с...
Омбудсманът Мая Манолова заяви в ефира на Нова телевизия, че колекторските фирми използват лоши практики. "Когато един дълг излезе от доставчика на о...
Лицензирането не е панацея за колекторските фирми Галин Попов, адвокатско дружество "Попов и партньори" - Адвокат Попов, доколко са легитимни компан...