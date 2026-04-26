Телефонен тормоз за дългове, полицията излезе със спешни съвети

Националната полиция предупреди за зачестили случаи на агресивни телефонни обаждания от фирми за събиране на дългове, които често се възприемат като измами. От институцията уточняват, че агресивната политика за събиране на вземания не е равнозначна на телефонна измама, но може да включва натиск, подвеждаща информация и заплахи.

Сигналите за подобни практики се увеличават, а гражданите често реагират прибързано. Полицията призовава за спокойствие и информираност при подобни ситуации.

От службата подчертават, че хората не трябва да признават дълг по телефона и да извършват плащания веднага, дори частични. Препоръчва се да се изискват писмени доказателства за задължението и да не се предоставят лични данни. Особено внимание се обръща на подписването на споразумения за разсрочване без консултация, тъй като това може да възстанови изтекла давност.

От „Национална полиция“ съветват гражданите да проверяват дали задължението не е погасено по давност и да се консултират с адвокат преди предприемане на действия. Ако се установи, че дългът е реален, трябва да се изясни на кого точно се дължи сумата - на първоначалния доставчик или на колекторската фирма.

Институцията подчертава, че колекторските компании нямат право на принудително събиране на вземания. Това може да се извършва единствено от съдебен изпълнител след съдебно решение. При заплахи, тормоз или представяне за държавни органи гражданите трябва да подадат сигнал до компетентните служби.

