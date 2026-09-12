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Децата в регистър

Децата в регистър

София. Национална информационно система да следи движението на децата съвместно с националната статистика и ГРАО, поиска днес просветният министър Ане...

12 септември | 21:25
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