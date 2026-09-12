Клисарова: Варна да е център за здравен туризъм
Варна трябва да бъде центърът на България за здравен туризъм. Това обяви независимият кандидат за кмет на морската столица проф. Анелия Клисарова. "За...
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Варна трябва да бъде центърът на България за здравен туризъм. Това обяви независимият кандидат за кмет на морската столица проф. Анелия Клисарова. "За...
Бих работила с партии, но без задкулисни договорки, казва независимият кандидат за кмет проф. Анелия Клисарова Проф. Анелия Клисарова, или както всич...
Варна. Честит Ден на Независимостта на всички приятели и на всички българи. В историята на България има много паметни моменти, дати и периоди, които н...
София. Министерство на образованието ще отпусне 300 000 лева от бюджета си за две училища в Мизия във връзка с последните трагичния събития в региона....
София. С един учебник по предмет ще се гарантира качество на обучението в цялата страна, смята образователният министър Анелия Клисарова. Изказванет...
Габрово. "Искането да подам оставка е проблем на ГЕРБ", каза в Габрово министърът на образованието проф. Анелия Клисарова. Според нея вдигането на за...
София. Не всяко дете има нужда от таблет, става ясно от проекта за Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в стратегиите в образованието. Това...
София. България ще въведе дуалната система, която комбинира учене по време на работа, увери пред представители на бизнеса министърът на образованието...
София. "Трябва да има униформи, това прави учениците красиви". Това заяви министърът на образованието и науката Анелия Клисарова вчера. Тя смята, че е...
София. Има повишен единен разходен стандарт за професионалните училища и особено за тези професионални направления, които са най-търсени в момента. То...
София. Просветният министър Анелия Клисарова договаря дистанционна образователна връзка със Сингапур. Идеята е наши учители, експерти и ученици да пол...
София. Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще бъде националения орган за управление на „Еразъм+" – програмата на Европейския съюз...
София. До края на годината трябва да е готов Законът за средното образование. Основното нещо, по което няма спор в бъдещия закон е това основното обра...
София. Образователните промени за новите ученически програми, разработени за почти всички дисциплини, ще влязат в клас не по-рано от две години. Това...
Бургас. Необходими са спешни мерки за да се подобри грамотността на учениците, заяви в Бургас образователният министър Анелия Клисарова. Те са заложен...
София. Робот за спасителни акции бе представен пред просветния министър Анелия Клисарова. Той е разработен от преподаватели и студенти от Техническия...
София. Трябва да има мандатност на директорите на училища. Тва заяви образователният министър Анелия Клисарова пред БНТ. Тя потвърди отново, че бюдж...
София. Образователният министър Анелия Клисарова е поканила на среща във вторник протестиращи студенти, както и техни колеги, които не участват в окуп...
София. С оглед на университетската автономия, образователното министерство няма как пряко да се намеси при така създалата се ситуация в Софийския унив...
София. Национална информационно система да следи движението на децата съвместно с националната статистика и ГРАО, поиска днес просветният министър Ане...