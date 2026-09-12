Всичко за Класическа Гимназия

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Без оставки в НГДЕК

Без оставки в НГДЕК

София. В НГДЕК няма оставки, заявиха педагозите от Класическата гимназия. В писмо до медиите те посочват, че "разпространяваната информация за подаден...

08 февруари | 18:35
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