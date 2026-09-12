Отиде си любим учител. Класическата гимназия потъна в скръб
Той беше от една такава особена категория човеци, пишат от гимназията
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Той беше от една такава особена категория човеци, пишат от гимназията
В последните няколко месеца училището беше обект на проверки от Министерството на културата
Конкурс за директор на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" е обявен от Министерството на културата днес. Той щ...
Учебните занятия могат да бъдат възобновени в сградата на Класическата гимназия на улица "Баба". Това съобщиха от Министерство на образованието в писм...
В реновираната сграда на Класическата гимназия няма азбест и това бе доказано от три специализирани проверки на РЗИ, информират от пресцентъра на Мини...
Директорката на Класическата гимназия Мариела Папазова няма да подава оставка и няма да разпише оставките на 37 учители, които ги депозираха при нея м...
Желанието на учениците, родителите и учителите да бъдат в центъра на столицата е напълно разбираемо и има резон, каза зам.-министърът на културата Бои...
Не съсипвайте името на НГДЕК, върнете я в "Модерно предградие", заявиха те Директори на училища подкрепиха културното министерство за връщането на Кл...
Хорът на гимназията пя молитви в църквата, за да се прости с Бойко Атанасов Три пъти викахме линейка, дойде след 25 минути, разказват родители Препо...
Учителят по немски в Класическата гимназия Бойко Атанасов припадна по време на среща с родители, а малко по-късно почина. Трагичният инцидент се рази...
Протестиращи се събраха в двора на 13-о училище в София и се обявиха против заповедта на министъра на културата Вежди Рашидов учениците от Националнат...
София. В НГДЕК няма оставки, заявиха педагозите от Класическата гимназия. В писмо до медиите те посочват, че "разпространяваната информация за подаден...
София. В Класическата гимназия отново зрее напрежение, 33-ма учители искат да я напуснат, съобщиха родители. Подадени оставки обаче няма, контрираха о...
София. Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ"ще се завърне в ремонтираната сграда в кв. „Модерно предградие". Това...
Очаква се учебната година в Националната гимназия за древни езици и култура (НГДЕК) да стартира още следващата седмица. Това стана ясно от думите на з...
София. Класическата гимназия остава в сградата си на Женския пазар, гласи заповед на културния министър Петър Стоянович. В нея не е посочен срокът, до...
Обновената сграда в "Модерно предградие", която бе проверена
Смяна на ръководството на Класическата гимназия не се предвижда, съобщиха от Министерството на културата. Ведомството публикува позиция, според която...
София. Класическата гимназия, която се тресе от протести на учители, родители и ученици, вчера qполучи 2.2 млн. лв. европейски пари за саниране на...
Ученици и родители протестират, искат да върнат съкратени учители