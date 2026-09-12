На стената на алпинизма има място за всеки
Да си платиш да ти помага шерп, да имаш опънати парапети до върха и да ползваш допълнителен кислород не е алпинизъм, твърдят професионалистите.
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Да си платиш да ти помага шерп, да имаш опънати парапети до върха и да ползваш допълнителен кислород не е алпинизъм, твърдят професионалистите.
България иска разследване за смъртта на алпиниста под К2
Алпинистът Антонио Сикарис с покъртителен разказ за последните минути на българина
Нов свидетел разказа за трагедията със Скатов
Повтаря се драмата с Боян Петров
Пакистанци с 2 хеликоптера търсиха алпиниските под втория по височина връх в света
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Исландското външно министерство поиска помощ от Пакистан за вдигане на спасителни хеликоптери
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Вторият по височина връх в света бе изкачен за 16 часа
Българинът е съкрушен от загубата на свой голям приятел
10 изкачиха вторият по височина връх в света през зимата, почита голям приятел на Атанас Скатов
Заради каменопад един от алпинистите е с опасност за живота
Всяка крачка над 7600 м ще е световен рекорд, заяви днес във Варна алпиниста
Вярвам, че имаме шанс да се качим, обяви българският алпинист
Акции на парче няма да се продават, обяви пред Илияна Беновска мажоритарният собственик на "сините"
Стефан Стефанов стъпи на 8611 м от втория опит
Българинът стигна до 8200 м, слиза към базовия лагер
Стефан Стефанов вече е в базовия лагер под втория по височина връх в света
„Беновска пита" започва акция „Пощенски плик" за избора на новия държавен глава. Защото, г-н Плевнелиев, ме е срам ,че физиономията Ви е на пощенски...