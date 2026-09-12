Министър Шалапатова с важна новина за минималната заплата
Предвижда ли се замразяване?
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Предвижда ли се замразяване?
Нови идеи слага на масата Иванка Шалапатова
Грижа за ведомството й било повишаването на минималната работна заплата
С предстоящото увеличение на пенсиите от 11% ние изпреварваме загубата от инфлация
Шалапатова каза остава ли министър и след ротацията
Една голяма част от тези инвестиции ще бъдат в социална инфраструктура, детски градини и ясли
Този случай има криминален характер и много зависи действието на съответните органи
Страната ни ще получи подкрепа от експерт от ЕК
Коментира ротацията на премиера
Министърът на труда и социалната политика коментира оставката на зам.-министъра
Започва и цялостен анализ на пенсионната система, обяви Иванка Шалапатова
Това заяви министър Шалапанова
Държавата прави нещо за първи път
Помощта за родителите на деца с увреждания ще бъде увеличена с 200 лева
Помощта за родителите на деца с увреждания ще бъде увеличена с 200 лева
По швейцарското правило е заложено догодина пенсиите да бъдат увеличени с 11%
Тя обясни, че социалната пенсия ще стане 307,07 лв., а средната пенсия за осигурителен стаж ще нарасне до 971 лв.
Минималната заплата е увеличена само 35 евро, каза Шалапатова
Министър Иванка Шалапатова разкри какво предстои догодина