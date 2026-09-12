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Проф. д-р арх. Иван Данов: Столицата трябва да има няколко центъра
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Проф. д-р арх. Иван Данов: Столицата трябва да има няколко центъра
София. 18 общини ще получат финансиране от Министерството на инвестиционното проектиране. Със средствата ще бъдат осъществени 21 проекта за ремонти на...
Стара Загора. Общинският лидер на ДПС в Стара Загора Юсни Ибрям изкара глоба на шофьор на министъра на инвестиционното проектиране Иван Данов. Екшънът...
София. Прокуратурата е образувала предварителна проверка по сигнал на журналиста Атанас Чобанов, свързан с министъра на инвестиционното проектиране Ив...
София. Данъчни облекчения за енергийно ефективните жилищни сгради вероятно ще залегнат в новия жилищен кодекс, който се подготвя от Министерството на...
30 000 лв. на ден може да губят инвеститорите заради бюрокрация
Проф. д-р Иван Данов, министър наинвестиционното проектиране - Министър Данов, имахте идея да правите пълна промяна в строителното законодателство. Н...
София. Банкова сметка на министъра на инвестиционното проектиране Иван Данов във Франция е била източвана в продължение на цялата 2013 г. За това съоб...
София. "Министерството на инвестиционното проектиране започва изработването на подземен кадастър, изключително важен за строителството, газификацията,...
София. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева е разпоредила да започне промяна в плана за Странджа, така че там да не бъде допуснато з...
София. Трима министри ще докладват пред депутатите подробности за случая със Странджа. Темата за пореден път стана актуална, след като стана известно,...
Да удължат срока на публично-частното партньорство до 99 г., предлага Иван Данов
Дават по-бързо разрешителните за малки сгради
София. Проверка за здравината на конструкцията на сградите, в които се помещават всички молове и големи търговски вериги, разпореди министърът на ин...
Кабинетът обмисля да създаде държавно строително предприятие
София. Комисия от експерти на БАН, назначена по времето на служебното правителство, е определила, че цели 95% от Черноморската крайбрежна зона (т. нар...
Отпускат и 10 млн. лв. за кадастъра
В договорите ще се записват дори използваните материали
Министерството на инвестиционното проектиране разработва амбициозна програма за възстановяване на производството на български строителни материали. На...
София. „Стратегията на министерството е ориентирана в решаването на проблеми в сектор проектиране, възстановяване на структури, способни да проектират...