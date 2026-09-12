Всичко за Иван Данов

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Данов дава пари на 18 общини

Данов дава пари на 18 общини

София. 18 общини ще получат финансиране от Министерството на инвестиционното проектиране. Със средствата ще бъдат осъществени 21 проекта за ремонти на...

02 юни | 20:45
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Променят плана за Странджа

Променят плана за Странджа

София. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева е разпоредила да започне промяна в плана за Странджа, така че там да не бъде допуснато з...

31 януари | 10:34
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10 000 на работа в екотухларни

10 000 на работа в екотухларни

Министерството на инвестиционното проектиране разработва амбициозна програма за възстановяване на производството на български строителни материали. На...

06 октомври | 20:26
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