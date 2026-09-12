Сразяващи подробности за края на малката Амая
Проф. Илко Гетов проговори за лекарствата
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Проф. Илко Гетов проговори за лекарствата
На въпрос дали ще има санкции на търговците, Гетов каза: „Ако зависи от мен, ще има“
НЗОК е провела подобна проверка, в резултат на което се е стигнало и до медиите
Илко Гетов заяви, че не е вземал сам решения
Говори проф. Илко Гетов
Нека да излязат тези, които след изборите ще управляват, и да кажат
Трябва да се наблюдава внимателно и "Янсен"
Няма нещо, което може да ви гарантира, че няма да се разболеете никога
Тяхната поява появата е в резултат на уврежданията, които предизвиква коронавирусът
Експерти оценяват на място производствените мощности на руската ваксина
Решението за масова ваксинация е правилно, каза той
Има проблем с доставките за целия ЕС, каза проф. Илко Гетов
Общо ваксините са над 40, които се разработват
Проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз