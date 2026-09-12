Хинков за високите заплати в болниците: Това е дефект в закона
Бившият здравен министър заяви, че държавни лечебни заведения трупат дългове, докато директорите им взимат огромни възнаграждения
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Бившият здравен министър заяви, че държавни лечебни заведения трупат дългове, докато директорите им взимат огромни възнаграждения
Каква е причината
Според него проблемът с недостига на инсулин е хроничен и се обостря периодично
На въпрос дали ще има санкции на търговците, Гетов каза: „Ако зависи от мен, ще има“
Костадин Ангелов поиска веднага оставката на Христо Хинков
Лекар от спешната болница се изгаврил с близките на починалата Даная
Според заповед на здравния министър
Проф. Христо Хинков посочи най-големия проблем в здравеопазването
Той участва на среща на здравните министри в Париж
Каква е причината
Следващата година ще се опитам да направя така, че да има увеличение на заплащането, което болниците получават за преминал през спешните им отделения...
Има покана от министъра на здравеопазването колегите да отидат утре в министерството, но те не желаят, каза той
Едно решение на Христо Хинков предизвика гнева на лидера на ИТН
Депутатите настояха за външен одит на болницата
Той контраатакува опитващия се да го отстрани министър на здравеопазването
Болницата ще заведе колективен иск срещу Христо Хинков
Жесток скандал пламна в ефира на бТВ. Шефът на Здравната комисия в НС проф. Костадин Ангелов се включи в ефир, за да опровергае твърдения на здравния...
Спешни совалки на финансовия министър в парламента
Новината е потвърдена от здравното министерство