Всичко за Герман Костин

Следете всички новини, анализи и коментари за Герман Костин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Крими Правосъдие Любопитно
Отложиха делото срещу Костин

Отложиха делото срещу Костин

Заради постъпила молба от Герман Костин, който отново иска да се запознае с материалите по разследването срещу него, мярката му се отлага за 23 декемв...

22 декември | 9:34
0 коментара
3501
Костин не кацна в София

Костин не кацна в София

Руснакът Герман Костин не кацна в София. 51-годишният мъж се смята за основен заподозрян за убийството на Анна Леонтиева и 5-годишния й син Никита, СД...

10 април | 19:30
0 коментара
25216