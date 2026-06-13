Отмениха доживотната присъда за детето в куфара
Според магистратите съдебният акт на СГС е постановен след "съществени нарушения на процесуалните правила"
Следете всички новини, анализи и коментари за Герман Костин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Според магистратите съдебният акт на СГС е постановен след "съществени нарушения на процесуалните правила"
Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу руския гражданин Герман Костин за умишлено убийство на мал...
Софийски градски съд (СГС) трябва да реши днес дали да остави Герман Костин в ареста. Мъжът обвинен за убийството на 5-годишния Никита Плотников, наме...
Герман Костин, който бе обвинен за убийството на детето, открито в куфар, остава в ареста. Това реши Софийски градски съд, съобщава "Дарик". Припомня...
Заради постъпила молба от Герман Костин, който отново иска да се запознае с материалите по разследването срещу него, мярката му се отлага за 23 декемв...
Софийски градски съд ще разгледа днес мярката на Герман Костин, обвинен за убийството на 5-годишния Никита Плотников, намерен в куфар край Пасарел. В...
Съдът отново отказа днес да пусне от ареста Герман Костин, обвинен, че убил петгодишния Никита, чието тяло беше намерено в куфар. Той е обвинен засег...
Следи от Анна Леонтиева, майка на убития 5-годишен Никита, по самобръсначка на арестувания за убийството му Герман Костин показват, че тя е живяла в д...
Заподозреният за убийството на 5-годишния Никита Леонтиев- Герман Костин остава за постоянно в ареста. Това реши Софийският апелативен съд днес. Ники...
Софийският апелативен съд ще гледа днес мярката за неотклонение на руснака Герман Костин. Той е обвинен за убийството на 5-годишния Никита Плотников,...
Днес руснакът Герман Костин ще обжалва най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража", която съдът му наложи на 11 май. Молбата му ще бъде...
Съдът остави бившия рейнджър в ареста след среднощно заседание По кърпата на Никита имало ДНК на още двама души освен Герман Герман Костин навърши 5...
Софийският градски съд реши да остави в ареста за постоянно Герман Костин, заподозрян в убийствата на 5-годишния Никита и майка му Анна. Заседанието з...
По тъмно магистратите решават дали Герман Костин ще остане в ареста. 6 часа вчера адвокатът му чете материалите по делото. До редакционното приключван...
Днес решават дали Герман Костин ще остане в ареста Новият обезглавен труп край Пасарел май е зловещо съвпадение Палачът на 5-годишния Никита Герман...
Прокуратурата днес повдигна обвинение на Герман Костин за извършено от него умишлено убийство на 5-годишния Никита. Това каза говорителят на Върховна...
Психолози ще нищят алибито на руснака за убийството на Анна и Никита Руснакът Герман Костин е в София и ще бъде разпитван от полиция и разследващи в...
"Вчера аз донесох сим картата на телефона. И телефонът на убитата работеше още не знам колко време след смъртта й! И на него имаше сметка от 160 лева!...
Основният свидетел по случая с убитото 5-годишно дете Никита и майка му Ана Леонтиева- Герман Костин вчера е бил разпитан в Столичната дирекция на вът...
Руснакът Герман Костин не кацна в София. 51-годишният мъж се смята за основен заподозрян за убийството на Анна Леонтиева и 5-годишния й син Никита, СД...