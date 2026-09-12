Нестандартно шествие за начало на "Балкански игри"
Фестивалът популяризира културно-историческото наследство от автентичен фолклор от България и Гърция
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Фестивалът популяризира културно-историческото наследство от автентичен фолклор от България и Гърция
Фолклорният фестивал „Балкански игри“ представя културното наследство на България и Гърция
Хореограф и журналистка са новите водещи на XXIV-то издание на Международния фестивал „Пирин Фолк" в Сандански, които ще се проведе на 27 и 28 август...
Огромен трибагреник ще посреща гостите на фолклорния събор Рожен. Това съобщиха организаторите и уточниха, че българското знаме ще се простира на 7800...
Музейни експозиции и изложение на занаяти ще могат да видят посетителите на фолклорния фестивал „Ирин Пирин – Съборът на Югозапада", който е от 17 до...
Международният фолклорен фестивал „Пирин фолк" в Сандански се радва на сериозен медиен интерес, похвалиха се организаторите. Най-голямото музикално съ...
Солистката на фолклорна група „Добруджа" Руска Димова с награда от феста Фолклорна група „Добруджа" при читалище „Доростол – 1870" в Силистра се зав...
88 танцьори от пловдивския клуб "Луди млади" са преживели истински кошмар по време на участие на фолклорен фестивал в италианския град Римини, съобщих...
Близо 200 певци, инструменталисти и танцьори от няколко области на страната участваха в тазгодишния Национален тракийски събор „Кърджали 2015". Празни...
Благоевград. Международният фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува" Микрево посрещна през изминалия уикенд над 2800 самодейци от страната, Мекедон...
Велико Търново. Танци от цял свят ще се вихрят в старата столица по време на 17-тия Международен фолклорен фестивал. Уникални хореографи, рокли и носи...
Благоевград. Община Благоевград започва партньорски отношения в сферата на културата с Норвегия. Това ще стане чрез проекта, който кметството внесе в...
Струмяни. Десетото юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува" ще получи подкрепа и от известни художвици и скулптор...
Смолян. Близо 100 фолклорни групи от няколко страни от региона може да се окажат в условията на стриктен воден режим по време на Първия балкански фолк...
Габрово. Комплекс Етъра ще бъде домакин на 24 и 25 август на Фолклорния фестивал „Сватбата-единство и многообразие". Това каза Петя Бонева от отдел „В...
Фестивалът на фолклорните носии връща век назад
Велико Търново. Индийка от Лондон на 19 години стана "Мис" при болярите. Танцьорката Джасмин Атуал взе титлата "Мис Фестивал" в традиционния конкурс,...
Велико Търново. Повече от 200 танцьори, музиканти и изпълнители от седем държави ще се включат в 16-то поред издание на Международния фолклорен фести...
Пловдив. Танцови състави от три континента ще се съберат под тепетата за ХIХ международен фолклорен фестивал. "Пловдив 2013" е от най-големите културн...
Бурса. В условия на жестока конкуренция, ансамбъл „Детелини" от Павел баня, зае четвъртото място на престижния Международен фолклорен форум, „Алтън к...