В старозагорското село Яворово ще се проведе IX Национален фолклорен фестивал „С гозбите на баба“

Старозагорското село Яворово посреща Националния фолклорен фестивал „С гозбите на баба“ на 26 септември 2026 г. Събитието се организира от местното кметство и Народно читалище „Пробуда - 1925“ с подкрепата на Община Стара Загора.
Празникът ще започне от 9.30 ч. в сградата на читалището. Поканени са всички любители на традиционната българска кухня, певчески и танцови групи, индивидуални изпълнители, групи за народни обичаи, притежатели на автентични носии.
Водеща цел за провеждането на фестивала е поддържане интереса на обществото към традиционното фолклорно изкуство, утвърждаване на неговото присъствие в съвременния живот и предоставяне на възможност за обществена изява на всички, обичащи българския фолклор.
Традиционно приоритет също е насърчаване интереса на младото поколение към фолклора и приобщаване на нови изпълнители, които да продължават традициите, също така и популяризиране на кулинарни изделия, черпейки от знанията и опита на нашите баби.
Фестивалът е с конкурсен характер. Право на участие имат: непрофесионални певчески групи, индивидуални изпълнители, танцови състави, ансамбли, танцови клубове и формации, инструменталисти. Няма възрастови ограничения. Участниците в певческия и танцов конкурс ще бъдат разделени на две възрастови групи: до 18 години и над 18 години.
За най-изявените организаторите са предвидили купи, медали и парични награди: в раздел народни песни (под и над 18 г.), в раздел народни танци; в раздел ястия по стара рецепта и в раздел автентични носии.
За доброто настроение ще се погрижат любимите на всички ДЮФА „Загорче“ и оркестър „Славяни“.
Националният фолклорен фестивал „С гозбите на баба“ съхранява и предава духовното културно наследство на българина към поколенията, представя красотата на автентичната българска носия и предоставя поле за изява на стари български носии.
Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организаторите съгласно реда на получаване на заявките и ще бъде публикуван на страницата на читалището във фейсбук няколко дни преди фестивала.
Заявки за участие във фестивала се приемат до 21 септември 2026 г. включително, на следните и-мейл адреси:
[email protected] или [email protected]
Както и по пощата на адрес:
с. Яворово п.к.6240, област: Стара Загора
за НЧ „Пробуда - 1925“
Лица за контакти:
0886432541 - Юлиана Ангелова
0899175628 - Диляна Пенева