Парламентът освободи Филиз Хюсменова. Ново начало в ДПС-Варна
Хюсменова пое отговорност за лошите изборни резултати в морската столица
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Хюсменова пое отговорност за лошите изборни резултати в морската столица
Ексобластният председател на ДПС – Варна Сали Табаков с обвинение за пране на пари
Уникални изпълнения на ученици и студенти огласиха Народното събрание
Четири посолства подкрепят инициативата
Зам.-председателят на НС подкрепя всяка образователна институция, която търси нови пътища
: Значими сме и ни уважават, когато сме силни, а сме силни, когато сме заедно! - каза зам.-председателят на НС
ДПС има реален принос в работата за приемането на България в Шенген, каза зам.-председателят на НС
Мощна подкрепа от ЕВропа
Водачът на листата на ДПС във Варна се срещна със 140 дами
Мустафа Карадайъ води листите в Кърджали и Шумен, Делян Пеевски - в Благоевград и Пазарджик
Семинар „Европейските програми за нас - либералният младежки поглед" се проведе в град Варна. Той беше организиран от Европейския информационен център...
Евродепутатите Мария Габриел и Ева Паунова (ЕНП), Филиз Хюсменова и Искра Михайлова (АЛДЕ) посрещат делегация от жени - лидери от "Съвет на жените в б...
Централният съвет на ДПС избра състав на Централното оперативно бюро (ЦОБ) на партията. Това съобщи пресцентърът на ДПС от официалния си профил във Fa...
Живеейки в пъстроцветно общество не трябва да забравяме другия до нас, неговия бит, неговата радост и тревога, а различията трябва да превърнем в ценн...
Евродепутатът и зам. - председател на групата на АЛДЕ Филиз Хюсменова получи наградата „Евродепутат на годината" на изданието на Европейския парламент...
"Не е от полза разговор дали Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) е бил компромис за приемането ни в ЕС, но е факт че МСП вече 9 години продъл...
Българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП, БСП//ПЕС и ДПС/АЛДЕ се обединяват в искане за дълбока реформа на Механизма за проверка и сътрудничество, чието п...
Първата по рода си среща на високо равнище с цел отпадане на мониторинга на ЕК спрямо България по правосъдие и вътрешен ред ще се проведе утре в Европ...
Форумът в Ню Йорк е посветен на жените - лидери Евродепутатът и зам.-председател на ДПС Филиз Хюсменова ще участва в дискусия за жените - политически...
Докладът на Европейския парламент за напредъка на Турция по пътя към присъединяването на страната към ЕС бе една от основните теми на срещата между ев...