Green Transition Forum и Енрико Лета дадоха официален старт на "Софийската инициатива"
От българската столица над 100 водещи индустриални лидери отправиха координиран призив за радикално ускоряване на структурните реформи в ЕС и засилван...
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От българската столица над 100 водещи индустриални лидери отправиха координиран призив за радикално ускоряване на структурните реформи в ЕС и засилван...
39-годишният Ренци е на път да стане най-младият премиер на страната
Рим. Италианският премиер Енрико Лета е подал оставката си, след като неговата Демократическа партия подкрепи призива за нова администрация. Лидерът...
Рим. Нова тежка ситуация в политиката на Италия. Най-вероятно днес премиерът Енрико Лета ще подаде своята оставка, за която съобщи в четвъртък. "С...
Рим. Италанският премиер Енрико Лета трябва да представи програмата на правителството за 2014, докато в страната циркулират спекулации, че той ще да...
Рим. Бившият италиански премиер Силвио Берлускони, който е в опозиция от края на ноември, се обяви за нови парламентарни избори в Италия през май з...
Рим. Наследникът на Силвио Берлускони създава нова партия, която ще подкрепи крехката коалиция на италианския премиер Енрико Лета, съобщиха европейски...
Рим. Италианският премиер Енрико Лета се изправи пред буря от критики, след като в интервю за ирландски вестник се похвали, че останалите европейски л...
Имиграцията в Европа бива подхранвана от нискобюджетните авиолинии
Рим. Италия ще утрои морските си патрули и ще засили въздушната охрана в Средиземно море, за да предотврати трагедии като тази край Лампедуза, където...
Министрите му оцеляха, след като Силвио призова към подкрепа
Рим. Бившият премиер на Италия Силвио Берлускони се отметна от заканата си да предизвика парламентарна криза като свали доверието си от правителството...
Рим. Италианският премиер Енрико Лета предупреди депутатите преди важния вот на доверие, че страната е изправена пред "фатален" риск, след като Силвио...
Рим. Водещи фигури в собствената партия на Силвио Берлускони се опълчиха срещу него, като призоваха депутатите да подкрепят правителството на Италия в...
Рим. Президентът на Италия обмисля redica възможностите за излизане от политическата криза, след като министри от партията на Силвио Берлускони напу...
Лондон. Италианският премиер Енрико Лета предупреди във вторник, че съществува "огромен риск" Великобритания да напусне Европейския съюз през следващи...
Рим. По време на официалното си посещение в Италия, министър-председателят и министър на външните работи Марин Райков се срещна с италианския премиер...
Енрико Лета е зам.-лидер на левите и роднина на десните