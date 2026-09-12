Всичко за Енрико Лета

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Енрико Лета подаде оставка

Енрико Лета подаде оставка

Рим. Италианският премиер Енрико Лета е подал оставката си, след като неговата Демократическа партия подкрепи призива за нова администрация. Лидерът...

14 февруари | 15:25
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Италия утроява патрулите

Италия утроява патрулите

Рим. Италия ще утрои морските си патрули и ще засили въздушната охрана в Средиземно море, за да предотврати трагедии като тази край Лампедуза, където...

14 октомври | 20:10
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