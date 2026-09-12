Музика на Мориконе и Нино Рота отново в София
Нов концерт на 27 септември 2025 г. в Зала 1 на НДК
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Нов концерт на 27 септември 2025 г. в Зала 1 на НДК
"Morricone Segreto" се състои от 27 творби, написани от композитора между 60-те и 80-те години на миналия век
Тавата излиза на 6 ноември
Това реши градският съвет на Рим
Великият композитор е божество в Холивуд, но никога не напуска Италия
Корифеят беше погребан на частна церемония
Вдовицата на Илия Павлов публикува своя снимка с покойния композитор
Последното произведение на маестрото е посветено на жертвите от рухването на "Моранди"
Близките на великия композитор ще си кажат последно сбогом с него на частно погребение
Поради големия шум около Леонардо Ди Каприо в сянка остана най-великият филмов композитор за всички времена - Енио Мориконе. Той също като Лео чакаш...
Дълго чаканата статуетка на Ди Каприо се превърна в най-коментираното събитие След като счупи рекорда за най-споделяна новина в социалните мрежи и бе...
Дарина Павлова с Енио Мориконе в Ел Ей
Изтънченият Мориконе не можел да понася насилието в лентите на Тарантино
Музикантите ви са на световно ниво, беше възторжен Маестрото
София. Маестро Енио Мориконе получи званието Doctor Honoris Causa на Нов български университет, съобщиха от учебното заведение. „Музиката, прилагана...
Концертът на музикалната легенда е в зала "Арена Армеец" от 20 часа
София. Маестро Енио Мориконе ще стане доктор хонорис кауза на Нов български университет. Церемонията по връчване на почетната степен ще се състои на 1...
София. "Поздрави на всички приятели в България! Щастлив съм да бъда в София отново! Надявам се, че на 10 декември ще се получи чудесен спектакъл". С т...
София. Наред със световнопризнатите музиканти от екипа на Енио Мориконе и превъзходните артисти от оркестъра и хора на Класик ФМ, на 10 декември към к...
Скандалът между Енио Мориконе и Куентин Тарантино, който се развихри през пролетта, се оказа измислица на американски издания. Тогава те гръмнаха със...