Кошмар в парламента! Конституционалист с тежка оценка за ситуацията
Според Екатерина Михайлова отговорността за служебния кабинет не е еднолична
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Според Екатерина Михайлова отговорността за служебния кабинет не е еднолична
Процедурата минава през Конституционния съд, не през изборите
Не съм чула в някоя европейска страна да има референдум за еврото в 12 без 5, каза Екатерина Михайлова
Киселова не е нарушила конституцията, каза Екатерина Михайлова
Велико народно събрание и бомба, смята конституционалистът
По думите на Екатерина Михайлова, сякаш за служебното правителство никой не носи отговорност, което е доста странно
По думите й това ще се случи без сътресения
Коментира промените в конституцията
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