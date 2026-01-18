Михайлова за Радев: Оставката не освобождава автоматично поста

Няма хипотеза действащият кабинет да продължи да управлява до предсрочните избори. Това заяви конституционалистът Екатерина Михайлова, като подчерта, че с определянето на изборната дата автоматично възниква необходимостта от назначаване на служебно правителство.

По думите й, ако Румен Радев реши да слезе директно на политическия терен, той трябва да подаде оставка. Самото подаване на оставка обаче не води автоматично до освобождаване от длъжност, тъй като решаваща роля има Конституционен съд, който трябва да се произнесе дали става дума за доброволен акт и какви са правните последици от него.

Михайлова обърна внимание, че Конституционният съд няма фиксиран срок, в който да излезе с решение, което означава, че процесът може както да бъде ускорен, така и да се проточи. При евентуална оставка на президента, вицепрезидентът не встъпва автоматично в длъжност, а процедурата остава изцяло в рамките на конституционното тълкуване.

Според нея има индикации, че държавният глава има намерение да навлезе по-активно в политиката. Дори и при подадена оставка обаче, именно президентът ще назначи служебния кабинет, което допълнително усложнява институционалната картина.

Екатерина Михайлова беше категорична, че към настоящия момент няма гаранции за честни избори. По думите ѝ е несериозно страната да върви към вот, без да е ясно по какви правила и с каква технология ще се гласува.

Тя коментира още, че в парламента вече тече предизборна кампания, включително чрез инициативи за закриване на КПК. Михайлова подчерта, че е „за“ закриването на комисията, но не и в последния момент, като предупреди, че вместо да изпълнява функциите си, тя се превръща в структура с все по-притеснителна роля.

