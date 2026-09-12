Томислав Дончев с ключови думи за заплатите у нас
Вицепремиерът направи експресен коментар
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Вицепремиерът направи експресен коментар
Томислав Дончев разкри подробностите
Какво очаква от утрешния политически ден
Свързан със служебното правителство и изборите
Тече съдбоносната Национална конференция на ГЕРБ
Отличен за разказа си „Между гулаша и шкембето“
Как коментира той премиера и какво е да си на тази работа
Защо двамата реагираха така
Какъв е призивът към всички
Намираме се в необичайна ситуация, добави той
Коментира и случай в Владислав Горанов
Какво каза той при регистрацията в ЦИК
Каза какво следва оттук нататък
Ако САЩ са насочили съмненията си към Борисов, щяха да го обявят директно, каза зам.-председателят на ГЕРБ
Партията по-скоро няма да върне веднага мандата
„Вече са активни трите фонда и Фонда на фондовете. През следващите години много компании ще бъдат подпомогнати“, коментира министър Лъчезар Борисов
Нямаме нито едно неизпълнено обещание, каза премиерът
Доверие се печели с работа, каза вицепремиерът
Полагат се усилия да се събере най-добрият отбор в листите, каза вицепремиерът, който ще води в Габрово
ГЕРБ няма да разговаря с Христо Иванов