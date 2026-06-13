Протести в София срещу ваксините и дезинфектантите с хлор
Ако някой има желание, нека се имунизира, но да не бъде задължаван от институциите под една или друга, зоват недоволните
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Ако някой има желание, нека се имунизира, но да не бъде задължаван от институциите под една или друга, зоват недоволните
Открити са високи и опасни количества бензен
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От известно време токсиколозите все по-често се занимават с тези препарати
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Pernod Ricard мобилизира филиалите заради недостига на дезинфектанти за ръце
700 000 души в света са заразени вече от коронавируса
Задължителна е употреба на крем за ръце, който едновременно овлажнява и омазнява кожата
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