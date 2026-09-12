Доц. Кунчев отсече! Боледуваме повече, защото...
Той отправи призив към родителите
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Той отправи призив към родителите
Кога ще започнат да намаляват случаите
Българите в момента боледуват основно от ковид. 60-65% от случаите при личните лекари са точно такива
Възрастният пациент, който е имал отслабен имунитет поради предишни заболявания, е бил приет в болница в Амстердам през февруари 2022 г.
Медиците отчитат спад в заболелите от COVID-19
% на хоспитализираните пациенти, спрямо тези, дали положителен резултат, се повишава
Странични реакции може да има и след ваксиниране - въпросът е в баланса полза риск
През последните 24 часа са починали двама души с положителен тест за коронавирус
Екип специалисти установяват, че вариантът води до слаб имунен отговор
Самата ваксина, възрастта и съпътстващите заболявания оказват влияние върху тежестта
Доц. Иван Иванов препоръчва да се въведе пълен локдаун в страната
Към момента няма данни пациентката да е страдала от психични проблеми
Наднорменото тегло е един от най-рисковите фактори за заразени с COVID-19
Всички по-сериозни случаи са при хора над 70
Така смята психихиатър
Дочцентът продължава с противоречивите изказвания
Има поне 10-15 ваксини, които са в трета фаза на изпитания
Прекаляването с хранителни надбавки е вредно
Носенето на маски помага да се намали рискът от инфекция, а ако се случи...
Докато е бил на домашно лечение, не е имало кой да проследява състоянието му и е трябвало да се лекува „абсолютно сам“, като са му носили лекарства до...