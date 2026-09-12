Всичко за Бойко Борисов

Следете всички новини, анализи и коментари за Бойко Борисов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Политика Любопитно
Юнкер е влюбен в България

Юнкер е влюбен в България

Брюксел. За мен бе голямо удоволствие да приема моя добър приятел Бойко. Ние сме близки приятели, от векове се знаем, така че изобщо не беше трудно за...

04 декември | 19:20
0 коментара
10718