Юнкер е влюбен в България
Брюксел. За мен бе голямо удоволствие да приема моя добър приятел Бойко. Ние сме близки приятели, от векове се знаем, така че изобщо не беше трудно за...
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Брюксел. За мен бе голямо удоволствие да приема моя добър приятел Бойко. Ние сме близки приятели, от векове се знаем, така че изобщо не беше трудно за...
София. "Кабинетът "Борисов" е изхарчил 30 милиона лева за рязане на ленти,откриване на чешмички и за мотокрос-екскурзии. В командировъчните открихме д...
София. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на „Съюза на репресираните от комунизма – памет" Лиляна Друмева подписаха споразумение за п...
София. По предложение на лидера Бойко Борисов, Изпълнителната комисия на ГЕРБ дарява 20 хил. лв. за построяването на параклис в село Църква, Област До...
София. Премиерът на Турция Реджеп Таип Ердоган пожела успех на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на предстоящите избори. Ердоган и Борисов проведоха телефо...
Агитки за и против ГЕРБ си спретнаха дуел по надвикване на площада в Добрич
Русе. „По време на управлението на ГЕРБ са усвоени над 10 милиарда лева и това е политика в интерес на хората. Само за 2012 г. в Силистра са инвестира...
София. Бойко Борисов и Цветан Цветанов се прегръщат в предизборния клип на ГЕРБ, който от днес ще се върти по основните телевизии. Освен тях двамата...
Шумен. "Дори и червените социологически агенции дават, че ГЕРБ е първа политическа сила", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на централния площад в Ш...
Каспичан. "Абсолютно подкрепям Цветан Цветанов", това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Бившият премиер говори по време на инспекцията на новоизгра...
81% ще гласуват за любимците си, въпреки СРС-тата
София. Лидерът на „България на гражданите" Меглена Кунева очаква „тежки манипулации" на изборите и обяви, че масово се сплашват хората в районите с го...
МВР и прокуратурата коват нови правила за СРС, Борисов ги подкрепи
Варна. "БСП няма желание да управлява", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от сцената на зала "Конгресна", която беше претъпкана с близо 5 000 души. "...
Пловдив. След всичко, което се случва напоследък, най-вече с нерегламентираните и незаконни подслушвания в домовете на хората, разбира се, че ГЕРБ ще...
Първомай. "Нито един избор досега не е минал без флашки и папки.", заяви в град Първомай лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Борисов благодари на избира...
Екс-вътрешният министър смята, че Найденов е записал разговора си с Борисов и Кокинов
Сливен. Текстилният магнат Едоардо Миролио бе сред хилядите жители на сливенска област, дошли на митинг-концерта на ГЕРБ в Сливен. Снощи множеството...
София. Участниците в аудиозаписа от петък ще бъдат извикани на разпит в прокуратурата. Бившият премиер Бойко Борисов, министърът на земеделието от каб...
Председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Симеоновград. Заедно с него в града са и водачът на листата на ГЕРБ за Хасково Делян Добрев, бившия...