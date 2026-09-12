Всичко за Атанас Тасев

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Откривателят на грешки

Откривателят на грешки

Стреля безпогрешно със своя CZ, с който не се разделя Проф. Атанас Тасев има 18 патента, на 70 г. не мисли за пенсия Кибернетик. Специалист по енер...

26 ноември | 22:30
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