Ат. Тасев: Няма да има Белене без руската страна
Интересът на САЩ е не само да участва "Дженерал Електрик", но "има и битка за предоставяне на гориво за централата"
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Интересът на САЩ е не само да участва "Дженерал Електрик", но "има и битка за предоставяне на гориво за централата"
Не бива обаче да има свръхочаквания, предупреди енергиен експерт
Лидерът на партия АБВ Румен Петков обвини премиера Борисов за забавянето на "Турски поток" през наша територия
Не е вярно, че забавяме строителството на Турски поток съзнателно, твърди енергиен експерт
България остава на газовата карта на Европа, казва Атанас Тасев
За наш късмет другите газопроводи удариха на камък Еврокомисията ще подкрепи проекта като необходим за бъдещия хъб "Балкан", казва проф.Атанас Тасев...
Стреля безпогрешно със своя CZ, с който не се разделя Проф. Атанас Тасев има 18 патента, на 70 г. не мисли за пенсия Кибернетик. Специалист по енер...
Кабинетът ще проучи условията за доставки по "Турски поток", заяви Ивайло Калфин в Москва Размразяването на проекта "Набуко Запад" е поредният опит н...
Пълното освобождаване на пазара сега ще доведе до катастрофа, казва проф. Атанас Тасев
Проф. Атанас Тасев, енергиен експерт Основният проблем на българската енергетика е тежката ликвидна криза на Националната електрическа компания. Нещо...
Русия прави първата крачка, като пуска ОМV до тръбата, казва проф. Атанас Тасев
Крайно време е цените да се отвържат
Проф. Атанас Тасев, енергиен експерт - Проф. Тасев, предвид ситуацията в Украйна смятате ли, че е възможно да се повтори газова криза?- Възможно е, н...
Проф. Атанас Тасев, енергиен експерт - Проф. Тасев, откъде ще дойде намаляването на цената на тока от 1 юли у нас? - И аз това се питам. Защото елем...
Проф. д-р Атанас Тасев, енергиен експерт Като анализатор на финансовия модел на проекта за изграждане на заместваща мощност на площадката на ТЕЦ "Мар...