Първанова: Гласувах за младите, за това те да имат бъдеще в България
София. Гласувах за младите, за това те да имат бъдеще в България. Това каза лидерът на НДСВ и водач на листата на партията в 23 МИР-София и във Варна...
Следете всички новини, анализи и коментари за Антония Първанова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Гласувах за младите, за това те да имат бъдеще в България. Това каза лидерът на НДСВ и водач на листата на партията в 23 МИР-София и във Варна...
Габрово. Д-р Антония Първанова беше гост на базар "Забравени традиции, живи вкусове" или така наречения "Първи селски мол" в гр. Габрово. Инициативата...
София. "Публиката има нужда от зрелища, от популизъм, от 50 лева. Очевидно има нужда от това и това си избра. Какъвто народът – такива и политиците...
София. "Полагам огромни усилия да реформирам и да вдигна на крака НДСВ, защото истински вярвам в идеите и каузите, заради които тръгнахме в началото",...
Д-р Антония Първанова, водач на листата на коалиция КОД - Д-р Първанова, защо е важно какви депутати ще влязат в Европарламента? - И да не гласуват...
Ръка на българските емигранти подаде кандидатът за евродепутат и председател на НДСВ д-р Антония Първанова. "Трябва да се погрижим за нашите хора, ко...
Никой няма полза от войната между половете, твърди Антония Първанова Д-р Антония Първанова е сред 10-те най-активни депутати в Европейския парламент....
Плевен. „Хаосът с ЕГН-тата при регистрацията на партиите цели да се демотивират гражданите от участие в изборите, което е в полза на БСП и ДПС, които...
Трябва да има закон не само за щастливи кокошки, а и за щастливи хора, казва д-р Антония Първанова - Д-р Първанова, утре е Европейският ден за прават...
София. България има нужда от стабилен и автентичен политически център, без фалшиви лозунги, влияещи върху емоциите на българите. Това призоваха лидери...
Скоро ще има стандарти за качеството на медицинските услуги
Стара Загора. 1 милиард евро за стимулиране на женското предприемачество ще отделят Европейската комисия и Световната банка. Това обяви на кръгла маса...
София. Към тероризма и организираната престъпност да се включи и насилието над жени, поиска евродепутатът д-р Антония Първанова. "В голяма част от...
Никой няма полза от войната между половете, казва докторката евродепутат
Председателят на АЛДЕ Греъм Уотсън даде зелена светлина на предизборен политически съюз КОД (Коалиция Обединени демократи) в лицето на НДСВ, Обединена...
Пловдив. "Бюлетина с прикачен за нея ваучер предлага НДСВ за изборите, които ще се провеждат в бъдеще. Това е част от мерките, които движението предви...
Пловдив. Политическите сили у нас, които не членуват в европейски партии, могат да имат единствено независими депутати в Европейския парламент, обяви...
Д-р Антония Първанова е навъртяла с мотора си цели 2000 километра наведнъж, макар и с почивки през няколко часа. Евродепутатката, наричана нежно в НДС...
София. Да се въведе задължително гласуване на политически избори, поискаха от НДСВ. След 1 януари започваме обществено обсъждане на пакет от мерки, ко...
София. Председателят на НДСВ Антония Първанова излезе с отворено писмо до структурите и членовете на НДСВ в цялата страна, в което обявява предстоящот...