Всичко за Антония Първанова

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Борецът за права

Борецът за права

Никой няма полза от войната между половете, твърди Антония Първанова Д-р Антония Първанова е сред 10-те най-активни депутати в Европейския парламент....

24 април | 22:40
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Първанова с КОД за евровота

Първанова с КОД за евровота

Председателят на АЛДЕ Греъм Уотсън даде зелена светлина на предизборен политически съюз КОД (Коалиция Обединени демократи) в лицето на НДСВ, Обединена...

05 март | 23:25
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