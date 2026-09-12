Обрат в парламента. Важно решение за МВР
Анкетна комисия за полицейските палки все пак ще има
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Анкетна комисия за полицейските палки все пак ще има
Покрай политиците са подслушвани и журналисти, и обикновени граждани", каза Манолова
Депутати от три парламентарни групи поискаха създаването на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства, довели до въз...
Държавните и общинските болници имат 425 млн. лв. дългове досега. Това съобщи пред членовете на Комисията по здравеопазване Димитър Шишков, депутат от...
Разширяване обхвата на институциите и то на определени, които съблюдават финансовата и икономическа стабилност на държавата. Това е едно от предложени...
Председателят на парламентарната група на Патриотичния фронт Валери Симеонов оглави временна анкетна комисия, която ще проверява състоянието на енерге...
Народното събрание създаде временна анкетна комисия, която да провери работата на пенсионноосигурителните дружества, управляваните от тях фондове и на...
София. ГЕРБ внесе проекторешение за създаване на анкетна комисия по случая в Лясковец, при който загина един спецполицай, а трима бяха ранени. „Причи...
София. Народното събрание да провери как бе избран Росен Плевнелиев за президент. Това поиска лидерът на "България без цензура" Николай Бареков в парл...
София. ДПС ще подкрепи съставянето на временна анкетна комисия по случая с бившия зам.-председател на парламента от ДПС Христо Бисеров, съобщи председ...
София. Депутатът от ГЕРБ Димитър Главчев заяви, че от партията са внесли официално предложение за създаване на анкетна комисия за случая "Христо Бисер...
ГЕРБ отвърнаха на удара като обявиха, че ще поискат комисия и за случая с Христо Бисеров
София. Временна анкетна комисия за разглеждане на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване...
София. Кирил Добрев, председател на анкетната комисия за тефтерчето на Филип Златанов. - Г-н Добрев, ще ви стигнат ли два месеца, за да проучите тефт...
София. Народните представители създадоха временна анкетна комисия за скандалното тефтерче на Филип Златанов. Решението бе взето единодушно. Осем депу...
София. Създадоха временна анкетна комисия, която ще проверява ползването на правителствения „Авиоотряд 28" за периода август 2009 - март 2013 година....
София. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов внесе в деловодството на парламента декларация за отказ от депутатския си имунитет. „Отивам...