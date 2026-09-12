Скочиха албанците в Македония. Обвинения към Мицкоски
От партията, издигнала Буяр Османи за външен министър, предупреждавали, че провалът ще има сериозни последици
Следете всички новини, анализи и коментари за Албанци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От партията, издигнала Буяр Османи за външен министър, предупреждавали, че провалът ще има сериозни последици
Гърция предупреди Албания за влошаване на отношенията
С писмо те информират за намерението си премиера Димитър Ковачевски
Какво е предложението им
Албанската партия ДСИ подкрепи усилията на премиера Зоран Заев
Няма пострадали, нападателите са арестувани
Тачи срещата си с бившите лидери на Армията за освобождение на Прешево, Медведжа и Буяновац
Наши овчари и трактористи не искат да бачкат за 800 лева Сериозна криза за работници по нивите има в Пиринския край. В началото на сезона много земед...
Двама албански граждани са задържани за контрабанда на наркотици по искане на Окръжна прокуратура – Кюстендил. На 12 март на ГКПП – Гюешево на трасе...
Хиляди македонци и албанци злязоха на протест в Скопие срещу режима на Никола Груевски. Още преди обед булевардите на столицата заприличаха на реки о...
Благоевградски полицаи атакуваха стая, обитавана от двама албански граждани. Униформените действали по получен оперативен сигнал, че в помещението има...
Трима албанци и двама сърби, съотборници в "Лацио", се обединиха в послание за мир и разбирателство между двата съседни народа. На снимката, публикува...
Скопие. В социалните мрежи се разпространява призив за организиране на контрапротест в петък, като отговор на протестите на албанците в Македония за п...
Скопие. Най-малко двама албанци са ранени при сблъсъците в неделя в македонския град Тетово. Полицията се е отказала да използва сила срещу протестир...
Скопие. Протест на етнически албанци в Скопие прерасна в ожесточен бой с полицията и завърши с арестите на шестима души и двайсетина пострадали, съобщ...
Скопие. Полицията в Македония използва сълзотворен газ и шокови гранати в петък при сблъсъци с около 2000 демонстранти, протестиращи срещу осъждането...
Скопие. За втора поредна нощ в столицата на Македония се стигна до сблъсъци между полицията и протестиращи след убийството на младеж, предаде бТВ. При...
Прищина. В неделя се провеждат общинските избори в Косово, като етническите сръбски общности са насърчавани да гласуват за първи път. Правителствата...
Благоевград. Албанци, студенти в Американския университет в България /АУБ/, и българи се биха тази нощ по улиците на Благоевград и в Спешно отделение...