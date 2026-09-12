Всичко за Адвокатка

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Атакуват адвокатка с домати

Атакуват адвокатка с домати

Витрината на кантората в Перник на адвокат Анжела Асенова била омазана с домати. Със зарзавата е стреляно по стъклата в малките часове на деня в ср...

17 декември | 13:50
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Адвокат буйства в съда

Адвокат буйства в съда

Адвокат отказа проверка пред металдетектора на входа на Съдебната палата в София, а след това започна да души охранител от Главна дирекция "Охрана". И...

25 март | 18:40
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Адвокатка по неволя

Адвокатка по неволя

Дори и след 20 години стаж в съдебните зали съдбата може да те изненада с най-неочакваното. Адвокат Диана Ангелова изпада буквално в шок, когато Марио...

07 февруари | 5:55
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