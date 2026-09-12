Адвокатка скри топката на Ники Кънчев в Стани богат
Водещият остана наистина впечатлен
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Водещият остана наистина впечатлен
Аделина Натина потвърди истинността на показанията на Петя Банкова
Какво опитва да разкрие тя
Последвал телефонен тормоз над нея да не повдига обвинения
Районната прокуратура в Разлог внесе в съда обвинителен акт срещу адвокатката А. П. за сключеното от нея споразумение за уреждане на задължения в разм...
Витрината на кантората в Перник на адвокат Анжела Асенова била омазана с домати. Със зарзавата е стреляно по стъклата в малките часове на деня в ср...
Адвокат отказа проверка пред металдетектора на входа на Съдебната палата в София, а след това започна да души охранител от Главна дирекция "Охрана". И...
15 г. след смъртта на Надежда Георгиева ВКС оправда всички И бившият прокурор N1 Никола Филчев бе нарочен за килър, съдът не го разпита Кой уби ямбо...
Джип "Мицубиши", собственост на известна ямболска адвокатка, бе подпален навръх 8 март. Колата е пламнала в 4 ч. сутринта, довериха запознати. Возилот...
София. Адвокатката на Филип Златанов Ирен Савова подозира, че баща ѝ е убит при пътен инцидент заради случая с тефтерчето, съобщи тя пред Нова телевиз...
Ямбол. Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург ще разгледа делото за убийството на адвокатка Надежда Георгиева от Ямбол. В това се зак...
Актьорът скрепи с халка връзката си с адвокатката Амал Аламудин
Съпругът й бе зам. правосъден министър, сплашват ги за трети път
Пловдив. Пловдивската топадвокатка Евелина Божикова се размина на косъм от атентат с бомба. Неизвестни заложиха адска машина под колата й тази нощ. По...
София. Красива адвокатка се зае със спасяване лиценза на ЦСКА и направи първия си удар. Елена Тодоровска се справи с един от най-старите спорове в бъ...
Дори и след 20 години стаж в съдебните зали съдбата може да те изненада с най-неочакваното. Адвокат Диана Ангелова изпада буквално в шок, когато Марио...
Прокуратурата поиска 28 г. за убийството Мимето от Перник
Благоевград. Мъжът, който заля адвокатка с бензин, но за щастие не можа да я превърне в жива факла, не е в ареста. 71-годишният Здравко Митков бе задъ...
Благоевград. Адвокатка преживя истински кошмар и за малко не лумна като факла след нападение на 71-годишен мъж в кантората й в Благоевград. Здравко Ми...
Жената отивала при клиент под домашен арест в Пловдив