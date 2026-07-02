Жена посягала сексуално на мъже в магазини

Жена е заподозряна в серия сексуални посегателства срещу мъже, работещи в търговски обекти в различни квартали на Истанбул. Случаите станаха известни, след като записи от охранителни камери показаха как тя влиза в магазини под претекст, че предлага стоки, а след това започва да притеснява служителите.

Първият документиран случай е от квартал Юмрание в азиатската част на Истанбул. Според турските медии жената влязла в работилница, представяйки се за търговски представител, след което се приближила до млад служител и се опитала да го целуне.

На видеозаписа се вижда как мъжът се отдръпва и ѝ казва: „Не ме докосвай“, след което я приканва да напусне обекта.

Докато разследването на случая тече, се появиха и други записи със същата жена. Според турски медии тя е действала по сходен начин и в квартал Байрампаша, където отново е влязла в търговски обект под претекст, че продава стоки, и се е опитала да целуне служител.

На друг видеозапис се вижда как тя сексуално тормози друг мъж, като го докосва по интимните части на тялото.

След разпространението на кадрите случаят предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Турските власти продължават разследването, за да установят дали има и други пострадали.





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