Жегата започва! Ето къде температурата мина 30 градуса

Необичайно високи температури обхващат части от Югозападна Европа, като на много места термометрите вече преминават границата от 30°C. Това се случва значително по-рано от обичайното за сезона и поражда опасения за ранна гореща вълна.

Според метеорологичните прогнози, топлият въздух, идващ от Северна Африка, е основната причина за рязкото повишение на температурите. Засегнати са страни като Испания, Португалия и части от Франция, където слънчевото време и липсата на валежи допълнително усилват ефекта от жегата.

Подобни стойности са по-характерни за летните месеци, но през последните години се наблюдава тенденция за все по-ранно настъпване на горещи периоди. Това се свързва с климатичните промени и увеличаващата се честота на екстремни метеорологични явления, пише "Метео Балканс"

Освен дискомфорта за хората, високите температури създават и риск от засушаване, както и повишена опасност от горски пожари. Експертите съветват да се избягва продължително излагане на слънце в най-горещите часове на деня и да се приема достатъчно количество вода.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com