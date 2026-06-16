Възможно ли е? Кога започват преговорите за Украйна

Според германския външен министър Йохан Вадефул, нови мирни преговори с Русия могат да започнат още през лятото.

В интервю за телевизия Ер Те Ел той заяви, че нито Украйна, нито Русия имат решаващо военно предимство.

"Сега има шанс, според мен, да започнем преговори това лято", е заявил Вадефул. "Възможно е да е достигнал етап, в който наистина (той) да го обмисля сериозно", добави той, визирайки руския президент Владимир Путин, предаде БТА.

В последните месеци европейските съюзници на Украйна засилиха дипломатическите усилия за постигане на прекратяване на огъня, но досега без съществен пробив. Киев настоява, че мирни преговори са възможни само при гаранции за териториалната цялост и сигурността на страната, докато Москва продължава да поставя свои условия за уреждане на конфликта.

Изказването на германския външен министър Йохан Вадефул идва на фона на продължаващите бойни действия и засилен международен натиск за намиране на дипломатическо решение. Според Берлин липсата на решаващо военно предимство за която и да е от страните може да създаде предпоставки за възобновяване на преговорния процес през следващите месеци.

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