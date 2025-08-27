В Гърция става напечено. Предупреждение за всички туристи

Напрежение в южната ни съседка.

Четиричасова стачка на авиодиспечерите в Гърция на 28 август ще доведе до отмяна на всички пътнически полети. Протестът ще се проведе между 9:30 и 13:30 часа, като въздушното пространство ще остане отворено само за спешни и хуманитарни случаи, както и за мисии на Военновъздушните сили.

Авиокомпаниите призовават пътниците с резервации за този ден да променят плановете си. Разпратени са мейли с предупреждение за презаверяване или анулиране на билетите, след което ще им бъдат издадени ваучери за следващо пътуване.

Очакват се и промени в движението на влаковете, а за фериботите все още няма яснота.

Стачката е част от национален 24-часов протест, в рамките на който всички държавни учреждения ще останат затворени. Причина за недоволството е проектозакон за дисциплинарно право, който според синдикатите ограничава социалната и политическата дейност на държавните служители.

„Стачката е изключително голяма, тъй като касае публичния сектор и най-вече - държавните служители. Тя ще бъде в много градове в цяла Гърция, включително островите. Ще има всякакъв вид затруднения дори и по основните магистрални пътища, така че туристите трябва да бъдат изключително внимателни и да избягват да пътуват в тези 24 часа”, коментира кореспондентът на Нова телевизия в Гърция Бойка Атанасова.

Ако не се осъществи разбирателство между правителството и авиодиспечерите относно проектозакона, касаещ държавните служители, има вероятност стачката да се повтори.

